Mr Key Shop è l’e-commerce con prezzi competitivi, spedizioni immediate e assistenza gratuita che ti segue passo passo anche se non sei un genio del computer.

Mr Key Shop è un’azienda fondata da ragazzi italiani che si sta distinguendo negli ultimi tempi nel mondo della vendita online di licenze Microsoft e software per PC e MAC. Ha sede legale a Londra con uffici ed assistenza clienti anche in Italia. Un team giovane e preparato che, lavorando con passione, sta conquistando man mano il mercato italiano e quello britannico, con una notevole diffusione anche a livello internazionale.

Mr Key Shop: convenienza al servizio dei clienti

Le nuove esigenze dei clienti che si ritrovano sempre più a far uso del PC come mezzo essenziale del proprio lavoro e per l’uso casalingo, vengono egregiamente soddisfatte da Mr Key Shop, specialmente per chi si ritrova a casa a lavorare in smart-working e non è molto pratico di computer. Infatti nonostante la pandemia causata dal Covid-19 abbia aumentato le richieste dei loro prodotti la Mr Key Shop ha mantenuto i prezzi invariati. L’assistenza di Mr key Shop segue il cliente dall’acquisto fino all’installazione del software, con professionalità certo, ma senza tralasciare il fattore umano, aiutandoli anche nei passaggi più complicati come farebbe un buon amico.

Quali sono i vantaggi e i servizi di Mr Key Shop?

I punti di forza di Mr Key Shop risultano dunque modellati sulle reali esigenze del cliente, vediamole di seguito:

Prezzi altamente concorrenziali;

Licenze 100% originali;

Spedizione dei prodotti in 30 secondi tramite e-mail, questo abbatte anche l’impatto ambientale con l’assenza di spedizioni fisiche;

Pagamenti sicuri, in tutte le modalità;

Garanzia “soddisfatti o rimborsati” in caso di errore d’acquisto o cambio prodotto.

Mr Key Shop: cosa puoi acquistare sul sito?

Aprendo il sito di Mr Key Shop si nota subito una certa cura dei dettagli, con una schermata molto pulita che ci proietta direttamente sulla loro offerta di prodotti:

Sistemi Operati di Windows in tutte le varie versioni da Windows 7 , Windows 8 a Windows 10 ;

, a ; I più recenti Pacchetti Office: Office 2019 , Office 2016 , Office 2013 e Office 2010 . Tutte le licenze sono a vita;

, , e . Tutte le licenze sono a vita; I più sicuri e aggiornati Antivirus sul mercato.

I prezzi convenienti di Mr Key Shop sono una delle cose che saltano immediatamente all’occhio, soprattutto se si ha già ben presente quelli di listino Microsoft. Con un risparmio nettamente superiore alle aspettative. L’acquisto risulta decisamente vantaggioso, specialmente per chi si ritrova a dover rinnovare sia sistema operativo che software indispensabili come pacchetti Office ed Antivirus.

Prezzi troppo bassi… ma possiamo fidarci?

Ormai sappiamo che Internet offre un’ampia scelta e notevole risparmio se si acquista nei vari siti presenti in rete ma non sempre ci si trova a navigare in acque sicure, specialmente per quanto riguarda l’acquisto di licenze di Windows. Facilmente ci si ritrova a comprare su siti poco attendibili e venire truffati. Con Mr Key Shop la sicurezza è messa al primo posto e tutti i loro software ricondizionati sono legalmente garantiti secondo le varie sentenze emesse. La prima è stata quella della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, c-128/11 che ne legittima la vendita.

Conclusione

Dopo questo rapido tour introduttivo si può decisamente affermare che su Mr Key Shop ci si può sentire a proprio agio sia per l’acquisto che per porre semplicemente qualche domanda se si ha ancora qualche dubbio sui prodotti ed il loro funzionamento. Inoltre, i software acquistati sono immediatamente disponibili per il download, senza dover attendere tempi di consegna delle spedizioni fisiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©