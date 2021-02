La stragrande maggioranza delle persone ha nella propria casa un certo numero di elettrodomestici e dispositivi elettronici secondo la loro utilità e funzione. Sicuramente non manca la stampante, oggetto utile sia per scopi personali che lavorativi. Ma, come per tutte le altre cose, anche la stampante è fonte di problemi o guasti e, sicuramente, ti sarai accorto che uno dei principali, nonché uno dei primi a presentarsi in tutto il ciclo di vita della stampante, sono proprio le cartucce.

Infatti, all’inizio, dopo neanche molte stampe effettuate, l’inchiostro al loro interno tende subito ad esaurirsi. Ed è a questo punto che nasce il problema perché, per sostituire le cartucce vecchie con delle nuove originali, bisogna affrontare una spesa quasi comparabile a quella fatta per acquistare la stampante stessa. Ovviamente, anche se hanno un costo abbastanza elevato, queste ultime garantiscono alcune cose, come una maggiore durata della stampante stessa e una migliore qualità di stampa.

Nonostante questo, soprattutto se la stampante viene usata molto, è molto diffusa la scelta di acquistare delle cartucce compatibili. Scelta ampiamente consigliata quando la stampante non è particolarmente moderna e il suo costo non è elevato. Il mondo delle cartucce compatibili è abbastanza vario, in quanto ne esistono alcune che utilizzano inchiostro di bassa qualità e altre che non hanno niente da invidiare a delle cartucce originali. Scopriamo qualcosa in più su questi oggetti e vediamo come scegliere le cartucce compatibili per la propria stampante.

Cartucce compatibili: cosa sono?

Quando parliamo di cartucce compatibili intendiamo quelle cartucce non originali, cioè non prodotte dalla stessa casa madre della stampante e queste possono essere integrate sulla maggior parte delle stampanti inkjet a testina fissa. Queste cartucce sono dotate di chip che permette di essere riconosciute dalla stampante e che permettano di tenere sotto controllo il livello di inchiostro presente al suo interno.

Come scegliere le cartucce compatibili per la stampante?

Per prima cosa, ti consiglio caldamente la scelta di acquistare delle cartucce compatibili per la tua stampante perché molti, a volte, con l’intento di risparmiare, acquistano dei kit per rigenerare le cartucce. Scelta, quest’ultima, si economica, ma bisogna considerare quanto segue prima di adottare questo sistema fai da te: esso prevede l’uso di cartucce esaurite, senza inchiostro. Ma per avere una buona qualità di stampa, il processo deve essere fatto con cura e precisione. In caso contrario, la cartuccia potrebbe ospitare una quantità minore di inchiostro e alcuni errori influirebbero su testine e ugelli, che potrebbero avere problemi con il distribuire le gocce sui fogli, ottenendo una stampa anomala.

Per questi motivi, acquistare cartucce compatibili resta sempre la prima scelta, dato che offrono la soluzione già pronta e buona. Comunque, bisogna che tu presti lo stesso la massima attenzione nella scelta di questi prodotti, stando attento soprattutto a quelli che hanno un prezzo basso, dato che questi di solito utilizzano inchiostro di scarsa qualità. Ciò vuol dire che bisogna sempre optare per una serie di cartucce di qualità, scartando quelle offerte a un prezzo decisamente troppo economico. Un altro accorgimento che potresti prendere è quello di consultare le specifiche tecniche, in modo tale da trovare quelle cartucce compatibili che meglio si adattano alla tua stampante.

Risolvere i problemi legati alle cartucce compatibili e della stampante

Devi sapere, però, che utilizzare delle cartucce non originali a volte porta ad alcuni problemi. Quello principale è rappresentato proprio dal chip di riconoscimento, utilizzato dalla stampante per appurare l’originalità della cartuccia. Anche in questo caso, comunque, è possibile superare questo ostacolo. Infatti la stampante, una volta accertato che la cartuccia inserita è compatibile e non originale, provvederà a mandare un messaggio di avvertimento sullo schermo. Nella maggior parte dei casi si può scegliere facilmente di continuare a stampare con quella cartuccia cliccando sull’apposita opzione preferita.

