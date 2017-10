6 Cose che Devi Sapere se vuoi Acquistare un Hoverboard

da Redazione di Passione Tecnologica

Ammettilo, anche tu vorresti andare in giro ad alta velocità spostando semplicemente il corpo in avanti, beh, sappi che è possibile e per farlo è sufficiente acquistare un Hoverboard. Probabilmente lo avrai già visto in giro, o forse no, forse lo avrai visto utilizzare da VIP come Justin Bieber o Mike Tyson, resta il fatto che negli USA ne sono stati venduti oltre 2,5 milioni e anche in Italia è possibile intravedere questi dispositivi sempre più spesso. Anche tu hai deciso di acquistarne uno? Forse prima devi sapere qualche cosa, per non rischiare di acquistare un Hoverboard che non faccia al caso tuo.

La Batteria degli Hoverboard

Non vorremmo ritrovarci con il nostro Hoverboard in fiamme vero? Ma da cosa dipende? Perché alcuni Hoverboard hanno preso fuoco? Come evitare di acquistare un Hoverboard che possa prendere fuoco? La risposta è più semplice di quanto ti aspetti. Gli Hoverboard utilizzano batterie a litio, le stesse installate su Notebook e Tablet; il litio è un materiale altamente infiammabile contenuto in questo tipo di batteria. Se la batteria è costruita in modo che possa raggiungere temperature troppo elevate, il litio potrebbe prendere fuoco insieme all’Hoverboard. Come evitare tutto ciò? Basta acquistare un Hoverboard con una batteria di qualità, come la batteria Samsung, che è la stessa contenuta in famosi Tablet e Computer portatili, evitando poi di lasciare l’Hoverboard in carica per tempi troppo prolungati o di utilizzare accessori non originali. Inoltre, con una batteria migliore potrai usufruire di una ricarica più veloce, e sfruttare una durata maggiore della batteria stessa.

La Potenza degli Hoverboard

Se vuoi un Hoverboard che raggiunga ottime prestazioni è importante che esso abbia una buona potenza, ecco perché è importante controllare la potenza in Watt dell’Hoverboard quando lo si acquista. La maggior parte degli Hoverboard possiede un motore di 500W, ma un motore che possa raggiungere prestazioni veramente ottimali deve avere una potenza di circa 700W; purtroppo gli Hoverboard con questa potenza vengono a costare fino a 600€ con qualche eccezione di cui parleremo sotto.

Il Bluetooth degli Hoverboard

Attraverso il Bluetooth possiamo fruire sicuramente di alcuni vantaggi, come ad esempio quello di poter controllare il nostro Hoverboard tramite un telecomando apposito, o sentire attraverso le casse dell’Hoverboard la musica del nostro smartphone. Se dovete acquistare un Hoverboard, vi consigliamo di optare per un modello dotato di modulo bluetooth.

La garanzia sugli Hoverboard

Quando acquisterai l’Hoverboard, in particolar modo se deciderai di acquistarlo online, controlla sempre che il venditore offra una garanzia sul prodotto. Inoltre, sarebbe meglio affidarsi a un venditore che possa offrirci la garanzia Soddisfatto o Rimborsato, magari con il reso gratuito del prodotto. Controlla anche la tempistica di spedizione, poiché molti venditori impiegano settimane se non mesi, a recapitartelo, in quanto, per risparmiare sui costi, spediscono il prodotto direttamente dal paese di produzione.

Il prezzo degli Hoverboard

Abbiamo illustrato il vademecum per l’acquisto sicuro e mirato degli Hoverboard. Ricapitolando: un prodotto veramente valido dovrebbe avere una batteria di qualità, come le Samsung, un motore di una potenza di almeno 700W e un modulo bluetooth, con casse integrate nell’Hoverboard e telecomando per comandarlo. Il venditore online dovrà invece offrire delle garanzie e una consegna espressa. Ma dove possiamo acquistare un Hoverboard con queste caratteristiche senza spendere un capitale? Il servizio di Safehoverboard.it è un valido esempio di e-commerce dedicato alla vendita di Hoverboard online, che ti fa risparmiare offrendo prodotti di qualità.

