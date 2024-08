Google Maps: come cambiare la voce del navigatore o silenziarla

Sapete che si Google Maps potete cambiare voce al navigatore ed anche silenziarla? Scopriamo come.

Google Maps si appresta, ormai, a spegnere ben 20 candeline. Ebbene sì, avete capito benissimo, questo servizio totalmente gratuito, messo su ed offerto dal colosso tech di Mountain View, è arrivato a stravolgere positivamente le vite degli utenti di tutto il mondo nel lontano 2005.

Come ben sapete, consente di ottenere informazioni circa un percorso, stabilito in principio dall’utente. Offre il percorso migliore, in base al traffico presente, ai lavori stradali, agli eventuali incidenti lungo il tragitto. Ora, poi, da anche informazioni sul percorso migliore in base alla tipologia di carburante utilizzato.

Insomma, si tratta di un’applicazione completa, disponibile sia per Android che per iOS e, ovviamente, esiste anche la versione web. È da quest’ultima che sono nate le App utilizzate sugli smartphone. Inoltre, avrete sempre una voce a disposizione che vi consentirà di non distogliere lo sguardo dalla strada. Dovete sapere che questa può essere cambiata ed anche silenziata. Scopriamo come.

Navigatore di Google Maps: la voce si modifica e si silenzia

La voce del navigatore può essere impostata in modo tale che guidi gli utenti passo dopo passo o si attivi in caso di necessità come l’uscita da un’autostrada, ad esempio. Tuttavia, dovete sapere che potrete cambiare la voce di Google Maps, scegliendola tra quelle proposte in piattaforma. Se, poi, vi scoccia sentirla, potrete anche fare altro.

Ebbene sì, avete capito benissimo, in questo caso potrete anche decidere di eliminarla, silenziandola momentaneamente o definitivamente. Lo si può fare sia all’interno della versione web che all’interno di quelle Android ed iOS. Si tratta di un procedimento assai semplice che scopriremo insieme.

Ecco il procedimento giusto per cambiare e silenziare la voce di Google Maps

Partiamo subito dalla versione per dispositivi Android. Se siete in possesso di uno di questi, non dovrete fare altro che entrare in App, cliccare sulla vostra foto e scegliere “Impostazioni“. Qui, poi, dovrete scegliere “Impostazioni di navigazione” prima e “Seleziona voce”, poi. Ne avrete tante tra cui scegliere. Per silenziarla, invece, vi basterà cliccare su “Audio disattivato” in alto a sinistra dello stesso menù.

Passiamo ai dispositivi iOS, iPhone o iPad che essi siano. In queso caso, dovrete recarvi all’interno delle impostazioni del vostro dispositivo. Qui andrete a cliccare su Google Maps. Successivamente, non si rete fare altro che cliccare su “Lingua” e selezionare quella di vostro gradimento. Per silenziarla, anche in questo caso, vi avvarrete delle impostazioni presenti all’interno della piattaforma.