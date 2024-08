Cuffie o Auricolari? Differenze tra i due dispositivi audio wireless e bluetooth

Oggigiorno, c’é una vasta scelta di cuffie ed auricolari, wireless bluetooth che essi siano. Scopriamo insieme le differenze.

Molto spesso si fa confusione tra cuffie ed auricolari, ma le differenza tra i due gadgets sono sostanziali. Proprio per questo motivo, la scelta tra i due, in alcuni casi, risulta essere alquanto difficile. Entrambi, però, vengono utilizzati dagli utenti per ascoltare musica, rilassarsi, effettuare e ricevere telefonate.

Inoltre, poi, vengono utilizzati anche per visionare video, film, serie tv in totale tranquillità senza arrecare disturbo ad altri, magari quando si è in un luogo pubblico. Come non menzionare, poi, anche l’attività fisica, all’aria aperta o in luoghi chiusi come le palestre. Insomma, gli utilizzi sono svariati e potremmo star qui a parlarne per ore.

Quello che ci interessa, però, è comprendere le differenze tra i due dispositivi in questione. Una volta comprese queste, sarà molto più facile, in base a quelle che sono le proprie esigenze, scegliere tra i due. Andiamo, quindi, a scoprire insieme le loro caratteristiche ed in cosa differiscono.

Cuffie ed auricolari: sono le caratteristiche a fare la differenza

Come abbiamo già avuto modo di specificare, questi sono dispositivi che consentono di riprodurre l’audio in qualsiasi contesto ed in qualsiasi momento della giornata. Fino a pochissimo tempo fa, questi si collegavano ai dispositivi con dei cavi alquanto scomodi. Ora, invece, si connettono wireless tramite tecnologia Bluetooth. Gli auricolari sono più piccoli, più maneggevoli e danno meno nell’occhio rispetto alle cuffie.

Di contro, però, queste ultime offrono un ascolto migliore e più coinvolgente. Inoltre, possono insorgere meno problemi con le cuffie rispetto agli auricolari, dato che schermano meglio i suoni esterni ed il volume del contenuto che si ascolta può essere impostato su livelli più bassi. Quindi sono amiche dell’udito. Ovviamente, le differenze non si fermano soltanto a questo, ma c’è necessità di andare a fondo.

Cuffie ed auricolari Bluetooth: le differenze

Abbiamo già parlato della salvaguardia dell’udito. Tuttavia, le cuffie, schermando totalmente i suoni esterni, non sono adatte all’attività all’aria aperta dato che gli utenti, non sentendo nulla, sono più esposti a problemi di sicurezza. Pensiamo, ad esempio, alle auto in strada. Tuttavia, altre differenze che possono spostare la scelta verso l’uno o l’altro dispositivo, sono, innanzitutto le dimensioni ed il peso.

Le cuffie sono grandi, pesano in più e sono ingombranti. Gli auricolari, invece, sono piccoli, stanno in tasca, ma sono molto più fragili e bisogna conservarli al meglio per non distruggerli. Possono, però, restare attaccati alle orecchie per molto tempo. Attenzione, però, perché è meglio utilizzare le cuffie in luoghi chiusi, come in casa, in ufficio, in palestra, mentre gli auricolari sono adatti a passeggiate, jogging ed attività esterne. Insomma, la scelta si deve basare su quelle che sono le proprie esigenze. Meglio le cuffie al chiuso per la qualità migliore dell’audio, meglio gli auricolari per tenerli sempre con sé, ascoltare musica, telefonare, mentre si è all’aria aperta senza problemi di sicurezza.