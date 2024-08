Carta Smagnetizzata: c’è un trucco per evitarlo sia per bancomat che carte di credito

Le carte bancarie, di credito o di debito, possono smagnetizzarsi, ma c’è un trucco che le farà tornare nuove. Scopriamolo.

Oggigiorno, le carte bancarie sono molto utilizzate, anche e soprattutto grazie all’obbligo che è scattato per quanto riguarda i pagamenti Pos. Come ben sapete, infatti, il Governo ha reso obbligatorio accettare, per i commercianti in generale, i pagamenti elettronici da parte dei cittadini.

Certo, le polemiche da parte dei negozianti non sono tardate ad arrivare e riguardavano tutte le commissioni altissime che questi avrebbero dovuto pagare. Per fortuna, gli accordi ci sono stati ed hanno gettato acqua sul fuoco. Purtroppo, però, molto spesso, può capitare che i cittadini si imbattano in spiacevoli inconvenienti.

Ovviamente, non stiamo qui a parlare di truffe che pure sono aumentate a dismisura nell’ultimo periodo, ma di un problema che riguarda le carte Bancomat e quelle di credito. Ebbene sì, avete capito benissimo, queste possono smagnetizzarsi e non funzionare più. Per fortuna, però, c’è un trucco formidabile che le fa ritornare come nuove. Scopriamo di cosa si tratta.

Carte smagnetizzate: il trucco per poterle utilizzare

Quando una carta si smagnetizza, non può essere utilizzata né per prelevare denaro né per effettuare pagamenti elettronici all’interno dei negozi. Insomma, non funziona più. I cittadini, così, vanno nel panico. I motivi per cui le carte si smagnetizzano sono diversi. Ad esempio, può capitare che sia messa per troppo tempo vicina ad un dispositivo tech come uno smartphone.

Bisogna, però, fare molta, ma molta attenzione anche a calamite, tessere sanitarie, patenti, carte d’identità. Insomma, tutti gli strumenti che possano interferire con i loro campi magnetici. Ecco che, però, viene in soccorso un trucco fantastico che farà tornare il sorriso sulla bocca di tutti.

Basta una gomma ed il gioco è fatto

Prima di svelarvi come utilizzare la gomma per riparare la carta smagnetizzata, c’è da sapere che si può fare richiesta di una nuova alla propria Banca. Bastano pochi giorni e qualche spicciolo per averne una completamente nuova. Il problema, però, sorge se si ha necessità di questo strumento di pagamento sin da subito. Niente paura, abbiamo ciò che fa per voi.

Eccoci arrivati al trucco che abbiamo in serbo. Ci sarà bisogno soltanto di una gomma, di quelle bianche che si utilizzano per cancellare scritte o disegni fatti a matita. Le avete presente? Basterà che le passiate lungo la banda magnetica della vostra carta, piano piano, senza fare eccessiva pressione. Fatto ciò, togliete tutto i suoi residui e provate la carta in uno sportello Bancomat. Noterete che funzionerà nuovamente.