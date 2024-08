Tasto Windows: non lo sa nessuno ma fa magie | Ecco le combinazioni speciali per usarlo

C’é un tasto, quello Windows che risulta essere un pulsante magico. Se combinato ad altri saprà sorprenderti e si rivelerà utilissimo.

Le tastiere di tutti i Pc Microsoft, hanno tutte un tasto con il logo di Windows le cui funzionalità sono sconosciute dalla maggior parte degli utenti. Eppure sono tantissimi quelli che, abitualmente, usano i Pc sia per lavoro che per studio e questo tasto, usato nel migliore dei modi, risulterebbe essere un validissimo aiuto nello svolgimento delle loro mansioni.

Purtroppo, però, come spesso accade con tutti i dispositivi tech, ci si sofferma sempre e, soprattutto, soltanto, sulle funzionalità che risultano essere utili alle proprie esigenze. Capita anche con gli smartphone. ormai, ad esempio, quelli di ultima generazione hanno delle funzionalità da scoprire che, però, nessuno utilizza.

Spesso queste vengono soprannominate “segrete” proprio per questo motivo, perché nessuno ne conoscenze l’esistenza nonostante, poi, risultino essere importantissime per migliorare ulteriormente quella che è la loro esperienza di utilizzo. Ciò vale anche per i Pc e, soprattutto, per questo benedetto tasto Windows che, molto spesso, sembra essere stato messo lì come ornamento. Scopriamo cosa è in grado di fare.

Basta combinare il tasto Windows con altri per la magia

Il tasto Windows, nonostante molti non se lo filino di striscio, ha delle potenzialità enormi e, se combinato ad altri tasti ben specifici presenti sulla tastiera, da vita a delle vere e proprie magie. Si tratta di scorciatoie da tastiera che avviano funzionalità senza dover fare alcuno sforzo e senza perdite di tempo.

Ad esempio, segnaliamo la combinazione tra Win + L che va a bloccare il computer. Se, poi, volete affiancare più schede a schermo di cui avete bisogno in contemporanea mentre siete al lavoro, ecco che potrete fruire della combinazione Win + freccia a sinistra. Per ridurre a icona le finestre aperte, invece basterà cliccare contemporaneamente Win + M. Ma non è finita affatto qui. La vera chicca non ve l’abbiamo ancora svelata.

