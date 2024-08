Pensilina Fotovoltaico: i prezzi variano parecchio e ce n’è uno nascosto | Qui la lista chiara

Quando si parla di fotovoltaico, spesso, i costi sono poco chiari, però, si possono trovare qui. Scopriamoli tutti.

I pannelli fotovoltaici sono diventati di largo utilizzo. Vengono installati sui tetti delle case, nei giardini, ma anche in luoghi pubblici. Grazie ad essi si può ottenere energia elettrica senza costi ed illuminare abitazioni, centri commerciali o ricaricare le auto elettriche. Ovviamente, c’è necessità di un investimento iniziale i cui costi andranno ammortizzati nel tempo.

Come avete notato, abbiamo parlato anche di ricarica di auto elettriche. Questa di può ottenere grazie alla installazione di pensiline fotovoltaiche. Queste fungono anche da copertura per tenere al fresco le automobili che vi stazionano sotto. Questo vale anche per quanti sono in attesa di un messo pubblico. Anzi, In questo caso, possono anche caricare i propri device, ad esempio.

Inoltre, possiamo parlare di queste come veri e propri ornamenti, dalle forme sinuose che si intrecciano al meglio con il panorama circostante. Purtroppo, però, in molti casi ci sono dei costi nascosti che non vengono presi in considerazione e si finisce col trovarsi a sborsare cifre maggiori rispetto al previsto. Scopriamo tutti i costi aggiuntivi per non avere brutte sorprese.

Pensiline fotovoltaiche per auto: vantaggi e costi

Queste pensiline possono fungere da parcheggio e riparo per le automobili oltre che provvedere alla loro ricarica in caso di auto elettriche. Questi pannelli solari vengono sorretti da strutture importanti in grado di reggere e il peso. Inoltre, devono garantire il corretto deflusso delle piogge, in modo che l’acqua non resti a danneggiare gli impianti.

I costi di questi impianti variano. Si parte da un prezzo base di ben 5 mila euro, ma si può arrivare fino a 8 mila euro. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma non finisce assolutamente qui. Ci sono dei costi ulteriori che, se non conosciuti sin da subito, si possono rivelare all’improvviso come delle bruttissime sorprese. Quali sono?

Pensiline fotovoltaiche: ecco quali sono i costi nascosti

Abbiamo parlato di costi nascosti e brutte sorprese sono dall’inizio. In particolar modo, questi sono dovuti ad una delle caratteristiche di queste pensiline e, soprattutto, ad una delle caratteristiche principali degli impianti fotovoltaici presenti in tutto il mondo.

Siamo sicuri che vi starete chiedendo di cosa stiamo parlando. Prima di svelarvelo, però, vogliamo informarvi che si può finire a spendere dai 3 ai 5 mila euro in più ed il motivo sta tutto negli impianti di accumulo. Se decidete per questi sistemi ulteriori, ecco che una pensilina potrà costarvi ben 13 mila euro.