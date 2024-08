Arriva l’intelligenza artificiale su Oppo: quali modelli l’avranno e quanto costano

Finalmente anche sui modelli Oppo si troverà l’Intelligenza Artificiale. Scopriamo quali saranno e quanto costeranno.

Oppo è un’azienda tech fondata nel 2004 in Cina e si occupa della produzione di diversi dispositivi come powerbank e lettori multimediali, ma è per gli smartphone che è maggiormente conosciuta in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Italia.

Questi piccoli, ma potentissimi dispositivi sono molto apprezzati dagli utenti del nostro Paese. Ora, poi, è arrivata una notizia stupefacente. A divulgarla è stata l’azienda stessa pochissime ore fa. La notizia ha come oggetto l’Intelligenza Artificiale e non poteva essere altrimenti dato i tempi.

Come ben sapete, infatti, tutti i grandi marchi tech stanno facendo delle vere e proprie corse. C’è una competizione assurda, oseremmo dire una guerra alla migliore Ai possibile. Mentre si parla tanto di Apple Intelligence e dei ritardi circa il suo arrivo, ecco che Oppo sbalordisce tutti con il suo annuncio. Scopriamo quali saranno i dispositivi interessati e quali i loro costi.

Oppo stupisce tutti: la sua Ai su questi dispositivi

È arrivato da pochissimo l’annuncio della nuova Intelligenza Artificiale su alcuni smartphone prodotti dall’azienda cinese. In particolar modo, questa nuova tecnologia andrà a rendere molto più performanti i comparti fotografici. Le nuove funzionalità si chiama Ai Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0. Grazie ad esse, le fotografie saranno da paura.

Ai Eraser 2.0 permetterà di rimuovere qualsiasi uomo, animale, oggetto superfluo dalle foto. Gli spazi mancanti saranno riempiti dallo sfondo riconosciuto dall’Ai con una accuratezza del 98%. Smart Matting 2.0, invece, farà in modo che gli utenti possano creare da una foto, in maniera dettagliata, degli stickers che potranno essere utilizzati sempre. Quali sono, però, i device che ne beneficeranno? Gli Oppo Reno.

Oppo Reno 12 f 5G e Reno 12 FS 5G: ecco quanto costeranno

Sono i due device protagonisti di una rivoluzione epocale nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, questi device vedranno migliorate di gran lunga le funzionalità legate alla fotografia. Gli scatti realizzati con questi ultimi faranno invidia a tutti, anche ai professionisti del settore.

Per quanto riguarda, poi, i costi, c’è da dire che non sono neanche così alti come si potrebbe immaginare. Infatti, dovete sapere che Oppo Reno 12f 5G nella sua versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è proposto a soli 329,99 euro. Oppo Reno 12fs 5G, invece, nella versione 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, ha un costo di 349,99 euro.