Google Maps: cosa fare quando la posizione attuale risulta in un altro paese

Google Maps, a volte, fa le bizze e crede che si sia in un posto diverso da quello in cui ci si trova. Scopriamo come risolvere.

Google Maps è uno dei servizi offerti in maniera del tutto gratuita dal colosso tech di Mountain View che maggiormente viene utilizzato, ogni giorno ed a qualsiasi ora, dagli utenti di tutto il mondo. Si tratta di un servizio comodo, semplice da usare e, soprattutto, preciso ed attendibile. In pratica, non se ne può fare a meno.

Consente di raggiungere la propria meta evitando il traffico, incidenti e scegliendo il percorso meno dispendioso e con meno emissioni. Inoltre, poi, gli utenti vengono costantemente informati della presenza di autovelox fissi e mobili lungo il tragitto prescelto in modo che si possano evitare multe anche pesanti.

Anche i pedoni, poi, ora possono usufruire di una funzionalità, denominata Live View, che indica loro la direzione a schermo mentre inquadrano il posto.in cui si trovano. Insomma, giorno dopo giorno si arricchisce di nuove ed utili funzionalità. Capita, però, che possano insorgere dei problemi e mentre ci si trova in un luogo, ne indichi un altro totalmente diverso ed anche molto distante. Scopriamo come risolvere la problematica.

Mentre si è a Levante, Maps indica il Ponente

Può capitare che Google Maps dia dei problemi ogni tanto ed anche se può sembrare un problema insormontabile questo, non lo è affatto. Essere in un posto mentre il tool ne indica un altro è qualcosa che non capita raramente; le motivazioni possono essere le più disparate e vanno dai dati vecchi al segnale carente.

In ogni caso, può essere risolto tutto in maniera semplice e veloce. La prima cosa da fare quando la posizione attuale è diversa da quella indicata è entrare all’interno dell’App e controllare le autorizzazioni concesse. Il percorso da seguire è davvero molto semplice. Basta entrare nelle impostazioni, cliccare su Contenuti personali, prima e Impostazioni sulla posizione poi. Vi apparirà il menù Autorizzazioni App in cui attivare la funzione Usa posizione precisa, ma non è finita qui.

Ecco come risolvere definitivamente il problema

Uno dei passi fondamentali risulta la cancellazione della cache. In questo caso, entrate nelle impostazioni del device in uso, cliccate su App, scegliete, ovviamente, Google Maps e, una volta nel menu, dovrete cliccare prima su Archiviazione e, poi, su Cancella spazio di archiviazione e Cancella cache.

Se dopo questi passi fatti, doveste riscontrare ancora problemi, sappiate che la soluzione ideale è quella di controllare se c’è necessità di aggiornare l’applicazione in possesso. Andate all’interno degli App Store di riferimento, scaricate ed installate l’aggiornamento ed il problema verrà sicuramente risolto.