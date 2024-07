Emoticons: quelle di viaggio hanno un significato preciso che non immagini

Ogni giorno vengono utilizzate delle emoticons nelle conversazioni, ma, spesso, se ne ignora il significato. Scopriamolo insieme.

Quando si comunica con altri utenti si fa, molto spesso, ricorso alle emoticons. Si utilizzano le più disparate, ma le più utilizzate sono le faccine che indicano uno stato d’animo ben preciso in un determinato momento della giornata. Come ben sapete, però, non esistono soltanto quelle, ma ce ne sono tantissime.

Pensiamo, ad esempio, alle varie bandiere del mondo, o ai mestieri ed alle professioni rappresentate. C’é spazio anche per l’amore, per gli indumenti e gli animali domestici e selvatici. Inoltre, c’é un’intera sezione dedicata al mondo dello sport, a quello della musica, alla meteorologia e potremmo continuare ancora.

La lista è davvero lunghissima e, molto spesso, ad ogni aggiornamento se ne aggiungono ancora numerosissime. Tra le tante, però, noi vogliamo parlare di quelle che rientrano all’interno della categoria “viaggio” e che, molto spesso, hanno un significato diverso da quello che sembra realmente. Si tratta di un mondo tutto da scoprire.

Il significato delle emoticons: i mezzi di trasporto

Quando si parla di questi, ci viene subito in mente la macchinina rossa. Questa sta a significare oltre l’arrivo imminenti di chi la invia, anche il suo senso di eccitazione. Quando si invia quella del taxi, invece, ci si riferisce ad un modo di viaggiare veloce. L’auto della Polizia, invece, sta ad indicare la coscienza, la moralità.

Un pulmino può indicare la voglia di vacanza collettiva: un invito al destinatario. Se, invece, si invia un treno, sta a significare la voglia di vedere l’altra persona e, quindi, la voglia di arrivare molto presto. Infine, l’emoticon che rappresenta l’aereo, simboleggia la voglia di fuggire via, lontano dal posto in cui ci si trova.

Emoticons viaggio: significati nascosti

Come ben sapete, ci sono anche tantissime emoji che rappresentano barche. La barca a vela, ad esempio, sta a significare la voglia di viaggiare, conoscere e scoprire nuovi posti legati al mare, come isole e spiagge lontane. Il motoscafo, invece, racconta della voglia di avventura in vacanza, in mare con i vari sport acquatici.

Il traghetto ha un significato particolare. Il mittente annuncia a tutti che ha un desiderio irrefrenabile di scoprire nuovi posti in maniera “slow”, ovvero, lentamente, conoscendo tutto ciò che i posti in cui si approda hanno da offrire. Infine, dovete sapere che la nave grande, quella da crociera per intenderci, vuol far capire che si ha il mal di mare.