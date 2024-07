Giochetti Google: come trovare i migliori e recuperare quelli che usavamo

I giochi sullo smartphone sono divenuti necessari per trascorrere il tempo. Scopriamo come trovarli grazie a Google.

Gli smartphone sono molto utilizzati dagli utenti in tutto il mondo per svariati motivi che vanno dal lavoro allo studio passando, ovviamente, per lo svago. Molto spesso, si utilizzano dei giochi per far sì che il tempo, durante le attese, possa passare il più velocemente possibile. È il caso, questo, ad esempio, dell’attesa dei messi pubblici.

Può passare anche tantissimo tempo mentre si è alla fermata del bus o in stazione in attesa del mezzo che porti a destinazione, che sia la propria abitazione, il luogo di lavoro o quello prescelto per la propria vacanza. Ecco che vengono in soccorso tantissimi giochi in modo che l’attesa risulti un po’ più dolce.

Basta scaricarli per averli sempre a portata di click sul proprio smartphone o sul proprio tablet. La domanda che in molti si pongono, però, è sempre la stessa “Dove trovare quelli più belli o quelli che si usavano di solito?“. La risposta è molto semplice. A tutto questo penserà Google, il colosso tech più conosciuto al mondo.

I giochi Google più belli di sempre

Google ha messo su un servizio ad hoc. Si tratta di un’applicazione che tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android hanno sul proprio device di default. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa vi consentirà di cercare e trovare i giochi di cui si ha bisogno, oltre che di avere sempre a portata di mano quelli consigliati.

In più, si ha la possibilità anche di non dover essere perennemente online quando si giochi. Sì, perché molti giochini saranno anche disponibili in modalità offline. Infine, c’é da sapere che all’interno di questa applicazione si troveranno anche tutti i giochi con i quali si è già interagito fino a quel momento.

Ecco l’App per fruire dei giochi Google in maniera gratuita

L’applicazione in questione si chiama Google Play Giochi. Come abbiamo già avuto modo di accennare, funziona sia su smartphone che su Tablet ed è installata di default su tutti i device. La prima cosa da fare è aprirla ed avviarla cliccando su Home. Bisognerà scorrere fino a “Giochi Google incorporati“, scegliere quello che più ispira e cliccare sul pulsante “Gioca“.

Se, invece, si vuole scaricarlo, basterà cliccare sul pulsante “Raccolta” in fondo alla schermata. Infine, sappiate che potrete trovare, in qualsiasi momento, tutti i giochi con cui avete interagito a patto che abbiate utilizzate lo stesso account per loggarvi all’interno dell’App.