Err Connection timed out: come risolvere velocemente l’errore e continuare a navigare

Quando si naviga in internet ci si può imbattere in un errore molto odiato. Scopriamo qual è e come risolverlo.

Internet ha risolto tantissimi problemi di un grande fetta di utenti in tutto il mondo. Grazie ad esso si possono fare ricerche in maniera molto veloce in modo da trovare tutto ciò di cui si ha bisogno in un attimo. Inoltre, poi, questa tecnologia mette in comunicazione utenti molto distanti tra loro.

Lo fa, anche in questo caso, rapidamente. Pensiamo a tutte le piattaforme social o quelle di messaggistica presenti sul mercato. Insomma, possiamo dire che si sia rivelata una vera e propria salvezza per molti, non solo per la ricerca, per lo studio o per comunicare con amici e parenti, ma anche sul lavoro.

Purtroppo, però, molto spesso, sul più bello, quando si sta giungendo alla conclusione di una ricerca, ci si imbatte in problemi che, all’istante, risultano essere finanche insormontabili. In particolar modo ce n’è uno che spaventa moltissimo gli utenti. Parliamo dell’Err Connection Timed Out. Di cosa si tratta? Come risolverlo?

Questo errore appare all’improvviso durante la navigazione nel browser

Si tratta di un errore che è strettamente legato alla navigazione internet ed appare proprio quando la connessione ad un sito risulta essere problematica. In particolar modo, il problema insorge quando il sito impiega troppo tempo a dare una risposta soddisfacente. In genere, questo tempo è 30 secondi.

Ecco che, allora, compare la fatidica scritta che mette paura a tutti. Le cause scatenanti, però, sono diverse e possono venir fuori sia a livello locale che lato server, ma, per ognuna, dovete sapere che esiste il giusto metodo per porvi rimedio in maniera più o meno immediata. Scopriamo insieme, allora, come intervenire.

Ecco come risolvere questo problema fastidioso

La prima cosa da fare per risolvere questo fastidiosissimo problema è quello di avviare la verifica della connessione internet. Collegatevi ad un altro sito e se riscontrate lo stesso problema, spegnete il router e riavviatelo. Se i problemi persistono ancora dopo, avviate la diagnostica di rete seguendo i passaggi fornite dal browser stesso.

Inoltre, può rivelarsi necessario cancellare completamente tutti i dati di navigazione o disattivare il proprio antivirus installato all’interno del device. Ebbene sì, avete capito benissimo, non stiamo affatto dicendo una baggianata. Ci possono essere problemi di conflittualità con un programma che viene riconosciuto come virus e non viene avviato. Infine, meglio aggiornare la scheda di rete.