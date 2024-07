Sms gratis: come inviarli senza spendere un soldo su internet

Su internet c’è la possibilità di inviare messaggi SMS totalmente gratuiti. Scopriamo come.

Gli SMS, nonostante l’avvento delle varie piattaforme di messaggistica, restano comunque uno degli strumenti maggiormente utilizzati dagli utenti. Basta scrivere il testo, scegliere il contatto in rubrica o digitare il numero telefonico del destinatario e premere il pulsante per il loro invio.

Insomma, si tratta di una procedura molto, ma molto semplice. Di sicuro, vi starete chiedendo il motivo per cui inviare ancora messaggi di questo tipo visto che ci sono le piattaforme come WhatsApp, Telegram, Signal in giro. Beh, la risposta è davvero molto semplice ed ha come protagonisti i destinatari.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Può capitare, anche in questa epoca super tecnologica, che alcuni utenti non abbiano un account sulle piattaforme in questione, quindi non possono ricevere messaggi. Ecco spiegata l’importanza degli SMS. Quelli che a noi interessa, però, è inviarli gratuitamente tramite internet.

SMS: come inviarli su internet senza spendere un centesimo

Le varie tariffe e promozioni messe su dai tantissimi provider di servizi telefonici, nella maggior parte dei casi, prevedono bundle con SMS illimitati. Altri provider, invece, pongono un tetto all’invio di questi messaggi che può attestarsi intorno ad un numero relativamente basso: parliamo di soli 50 SMS in un mese.

Quelli eccedenti la soglia devono essere pagati. Ecco perché è ottimo conoscere quali siano gli strumenti a disposizione degli utenti per ovviare a questo problema che può anche rivelarsi un enorme esborso economico. Scopriamo insieme, allora, come poter avvalersi di internet per l’invio dei messaggi.

Ecco come avvalersi di questo strumento

Partiamo dai PC Windows. In questo caso, vale per tutti gli smartphone Android. Su questi va scaricata l’applicazione Collegamento a Windows. Sul PC, invece, basterà entrare all’interno delle sue impostazioni, cliccare su Bluetooth e dispositivi cercando Il tuo dispositivo. Aprite l’App sullo smartphone, inquadrate il QrCode ed iniziate a inviare messaggi in totale libertà. Dovete sapere, però, che è possibile farlo anche su Mac.

In questo caso è tutto molto più semplice. Ebbene sì, avete capito benissimo. Basterà avere lo stesso ID Apple sia su iPhone che su Mac e potrete utilizzare l’App iMessage. Prima, però, è importante entrare nelle impostazioni del vostro iPhone, cliccare su Messaggi prima e su inoltro SMS, poi, ed attivare la possibilità di inviare messaggi dal PC. Infine, sappiate che esistono anche diversi tool su internet che vi consentono di inviare messaggi gratuiti, ma, soprattutto, anonimi. Basta collegarsi al sito e-FreeSMS, scegliere la nazione del destinatario, inserire il numero, scrivere il messaggio ed il gioco è fatto.