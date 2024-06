Guadagnare con Instagram: questi sono i metodi legali per fare soldi con il social

Per avere dei guadagni su Instagram ci sono tanti metodi, tutti legali. Scopriamo insieme quali sono.

Instagram è una delle piattaforme Social di proprietà di Meta e, nel corso del tempo, è diventata una di quelle maggiormente utilizzate dagli utenti. Al suo interno si trovano tantissimi contenuti multimediali, dalle foto ai video, ai Reels. Sono tanti gli utenti che, durante la giornata, si incantano scrollando quanti più contenuti possibili.

Inoltre, non possiamo menzionare tutti quelli che, invece, creano e condividono con altri le loro esperienze, le loro sensazioni, le emozioni. Insomma, possiamo dire che sia una piattaforma abbastanza variegata, in cui trovare post di argomenti più disparati. C’é l’imbarazzo della scelta.

Dovete sapere che si può anche guadagnare grazie ad Instagram. Diciamoci la verità, a quanti non è balenata in testa un’idea simile. Eppure sono ancora tanti quelli che ci provano e non ci riescono. Ecco perché abbiamo voluto creare una sorta di guida alla monetizzazione su questa piattaforma.

Instagram: guadagni facendo ciò che ti piace seguendo questi passi

Prima di partire, vogliamo, però, precisare che la nostra guida non comprende alcun comportamento fuorilegge. Ciò che vi spiegheremo è tutto legale. Si parte dal basso, diventando quelli che vengono definiti “mini-influencer” che guadagnano comunque centinaia di euro per ogni post condiviso, ma si può arrivare anche a migliaia di euro a post.

Ovviamente, la crescita non è affatto repentina. Inoltre, si possono ricevere dei regali dai marchi pubblicizzati nei propri video. Inoltre, vi diciamo che, ora, esistono anche gli abbonamenti a pagamento che danno accesso ad altri contenuti che altri non possono visionare. Infine, sappiate che non conta quanti follower avete, ma conta il modo in cui questi interagiscono con ciò che condividete.

Ecco la guida per monetizzare su Instagram

Partiamo dal fatto che abbiate una base solida di follower che interagiscono. La prima fonte di guadagno può essere la vostra trasformazione in influencer marketing. In pratica, collaborate con un brand, dicendo quello che pensate in modo che i vostri follower possano interagire con foto o video ed interessarsi ai suoi prodotti. Potrete, poi, propendere per l’affiliate marketing.

Creerete contenuti che spingano altri utenti ad acquistare i prodotti da voi pubblicizzati. Se, poi, risultate idonei, potrete monetizzare dai Reels creati attraverso le pubblicità inserite al loro interno. Inoltre, nessuno vi vieta di creare un vostro negozio su Instagram dove vendere prodotti, vostre creazioni o consulenze. Insomma, c’é molto da poter sfruttare per avere dei guadagni che, col tempo, risulterebbero essere anche enormi.