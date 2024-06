Google ci spia? Premi questo tasto del cellulare immediatamente: ti salverà

L’utilizzo dello smartphone ha avuto un incremento, nell’ultimo periodo, esponenziale, così come la necessità di salvaguardare la propria privacy.

Certo, detto così potrebbe sembrare alquanto strano. Ma sfidiamo chiunque a dire che questi device non siano entrati a far parte, ed anche prepotentemente, delle vite della stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Lo si usa per svago o per lavoro, ma anche per reperire informazioni utili.

Col passare del tempo e con l’arrivo di numerosissime altre funzionalità e di tantissime applicazioni che vengono scaricate ed installate al loro interno, questi dispositivi hanno creato un rapporto di dipendenza con i loro possessori. Purtroppo, però, spesso ci sono problemi relativi alla tutela della privacy.

Ogni giorno girano nel web miliardi di dati che possono essere in pericolo a causa di bug, vulnerabilità o attacchi informatici di qualsiasi natura. Anche gli smartphone non sono immuni da tali problematiche. Una di queste riguarda Google che ci spia in qualsiasi momento. Ad affermarlo ci sono tante società che lavorano nel campo della sicurezza informatica e che hanno spiegato come evitarla.

Basta un tasto sullo smartphone ad impedire a Google di spiare

Ebbene sì, la soluzione proposta da queste società è davvero molto semplice e, soprattutto, immediata. Gli smartphone spiano gli utenti, ma consentono anche di evitare questa pratica malsana. Il protagonista in negativo di tutta la vicenda è il microfono. E non importa se si è in possesso di un device Android o di uno iOS. Il lavoro del microfono è sempre lo stesso.

La soluzione al problema proviene, come già accennato in precedenza, da un tasto, un solo tasto. Parliamo di quelli che avviano gli assistenti vocali. Diciamoci la verità, chi non ne ha mai usufruito? Consentono di velocizzare delle operazioni senza dover fare alcuno sforzo. Purtroppo, però, attivando il microfono dei dispositivi in possesso, si va incontro a problemi di privacy.

Come ovviare al problema: bastano poche e semplici mosse

Le aziende operanti nel campo della sicurezza informatica, come già accennato, oltre informare gli utenti della situazione in essere, hanno anche offerto delle soluzioni immediate. C’é da dire che queste sono uguali per tutti i device Android. La prima cosa che bisogna fare è sbloccare lo smartphone ed entrare all’interno delle sue impostazioni.

Qui troverete la voce Google che va cliccata così come “Impostazioni relative alle app di Google“. Fatto ciò, il passo successivo è scegliere l’opzione “Ricerca, assistente e funzioni vocali” prima e “Assistente Google“. Infine, troverete “Hey Google e Voice Match“. Scegliete questa e disattivate l’opzione “Hey Google“. Nessuno più vi spierà.