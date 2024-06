Film Gratis: come guardarli senza limiti in italiano

Oggigiorno si va alla ricerca dei migliori contenuti offerti in streaming dalle varie piattaforme a cui sottoscrivere abbonamenti.

Questi ultimi possono essere mensili o annuali. Data, però, la quantità di piattaforme streaming, ci viene da dire che, se si volesse sottoscrivere un abbonamento a tutte, si richiederebbe di dover sborsare, alla fine dell’anno, una cifra abbastanza considerevole. Ecco perché sono molti i cittadini che, solitamente, rinunciano alla maggior parte di queste piattaforme.

In molti casi, poi, propendono per quelli maggiormente economici che prevedono l’inserimento di pubblicità durante la visione dei film o delle serie TV. Eppure, esiste un metodo per visionare contenuti fantastici in maniera del tutto gratuita. Attenzione, però, non stiamo parlando del cosiddetto “pezzotto“: non consiglieremmo mai qualcosa di illegale.

Il metodo che vogliamo portare alla vostra conoscenza è qualcosa di ampiamente legale. Si tratta di una chiavetta con un software al suo interno, compatibile con tutti gli Smart TV, anche quelli un po’ datati. Inoltre, grazie a questo strumento, riuscirete a rendere Smart anche i TV che non lo sono affatto.

Guardare film gratis ed in italiano si può: ecco come

La prima cosa da fare è entrare in possesso di Amazon Fire Stick TV; è questa la chiavetta di cui v i abbiamo dato cenno in precedenza. Consente di visionare anche i canali in diretta. Ma non è affatto finita qui. Infatti, avrete la possibilità di poter godere di tantissimi film in italiano ed in maniera gratuita, grazie all’ausilio di alcune applicazioni da scaricare.

La prima App che vi consigliamo è Rakuten TV. Navigando al suo interno, troverete tantissimi film, serie TV e documentari fruibili senza sborsare un solo centesimo. Accanto a questi, in piattaforme potrete anche imbattervi in contenuti da dover acquistare o noleggiare. La seconda opzione è Pluto Tv che offre tutto in maniera gratuita, ma dovrete sorbirvi un po’ di pubblicità. Si tratta di un piccolo, anzi, piccolissimo sacrificio, non credete?

Infine, ci sono loro: Mediaset Infinity e RaiPlay

L’applicazione Mediaset Infinity può essere scaricata in qualsiasi momento con e senza Amazon Fire Stick Tv. Dovete sapere che anch’essa è totalmente gratuita. Purtroppo, però, anche in questo caso c’é un prezzo da pagare. Parliamo della pubblicità da dover visionare, per forza di cose, durante la riproduzione dei contenuti prescelti. Il catalogo proposto è davvero importante. Pensate che, oltre film e serie TV, potrete rivedere tutti i programmi che avete perso

Infine, una menzione va fatta, senza ombra di dubbio, a RaiPlay. Si tratta della piattaforma on demand della Rai che, come quella Mediaset, offre una quantità infinita di contenuti in streaming. In questo caso, poi, oltre a rivedere anche i programmi della settimana, avrete la possibilità di visionare tutto ciò che viene trasmesso in diretta. Insomma, si tratta di ghiotte, anzi, ghiottissime opportunità da cogliere al volo.