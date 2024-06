Notifiche a comparsa: come rimetterle nel cellulare se sono sparite all’improvviso

Notifiche a comparsa sparite dallo smartphone? Ecco come riattivarle sul tuo cellulare in pochi e semplici passaggi.

Le notifiche a comparsa sono una funzione essenziale per la maggior parte delle persone. Ci permettono di rimanere informati su ciò che accade sui nostri dispositivi, compresi messaggi, chiamate, appuntamenti e altre attività, senza doverli controllare costantemente.

Tuttavia, può capitare che le notifiche a comparsa scompaiano all’improvviso dallo schermo dello smartphone, creando frustrazione e disagio. Le cause possono essere diverse, da un errore di sistema a un’impostazione modificata accidentalmente e, fortunatamente, nella maggior parte dei casi, è possibile risolvere il problema in pochi semplici passaggi.

Scopriamo quindi insieme, passo dopo passo, qual è la procedura da seguire per riattivare le notifiche a comparsa sul tuo cellulare.

Come riattivare le notifiche a comparsa su Android

Se le notifiche a comparsa sono scomparse su un dispositivo Android, segui questi passaggi:

Verifica le impostazioni di sistema : innanzitutto, controlla le impostazioni di sistema per assicurarti che le notifiche a comparsa non siano disattivate a livello generale. Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo, quindi tocca Notifiche. Assicurati che l’interruttore accanto a Attiva notifiche sia attivato.

: innanzitutto, controlla le impostazioni di sistema per assicurarti che le non siano disattivate a livello generale. Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo, quindi tocca Notifiche. Assicurati che l’interruttore accanto a Attiva notifiche sia attivato. Controlla le impostazioni delle singole app : se le notifiche di sistema sono attivate, potresti aver disattivato accidentalmente le notifiche per una o più app specifiche. Per verificarlo, apri l’app Impostazioni, quindi tocca App e notifiche. Seleziona l’app per cui vuoi controllare le notifiche e tocca Notifiche. Assicurati che l’interruttore accanto a Mostra notifiche sia attivato.

: se le notifiche di sistema sono attivate, potresti aver disattivato accidentalmente le notifiche per una o più app specifiche. Per verificarlo, apri l’app Impostazioni, quindi tocca App e notifiche. Seleziona l’app per cui vuoi controllare le notifiche e tocca Notifiche. Assicurati che l’interruttore accanto a Mostra notifiche sia attivato. Verifica il risparmio energetico : se sul tuo dispositivo è attiva la modalità di risparmio energetico, alcune notifiche potrebbero essere bloccate per risparmiare batteria. Disattiva la modalità di risparmio energetico per vedere se le notifiche a comparsa ritornano.

: se sul tuo dispositivo è attiva la modalità di risparmio energetico, alcune notifiche potrebbero essere bloccate per risparmiare batteria. Disattiva la modalità di risparmio energetico per vedere se le ritornano. Riavvia il dispositivo: in alcuni casi, un semplice riavvio del dispositivo può risolvere il problema.

Come riattivare le notifiche a comparsa su iPhone

Se le tue notifiche a comparsa sono scomparse su un iPhone, segui questi passaggi:

Verifica le impostazioni di sistema : apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone , quindi tocca Notifiche . Assicurati che l’interruttore accanto a Mostra su schermo di blocco sia attivato. Puoi anche personalizzare le impostazioni per ogni singola app in questa sezione.

: apri l’app Impostazioni sul tuo , quindi tocca . Assicurati che l’interruttore accanto a Mostra su schermo di blocco sia attivato. Puoi anche personalizzare le impostazioni per ogni singola app in questa sezione. Controlla le impostazioni di Focus : se hai attivato la modalità Focus, potresti aver disattivato le notifiche per alcune o tutte le app. Per verificarlo, apri il Centro di controllo e tocca l’icona Focus. Seleziona la modalità Focus attiva e assicurati che le notifiche non siano silenziate.

: se hai attivato la modalità Focus, potresti aver disattivato le notifiche per alcune o tutte le app. Per verificarlo, apri il Centro di controllo e tocca l’icona Focus. Seleziona la modalità Focus attiva e assicurati che le notifiche non siano silenziate. Riavvia il dispositivo: anche in questo caso, un semplice riavvio del dispositivo può risolvere il problema.

Le notifiche a comparsa sono fondamentali per la gestione delle informazioni quotidiane sul nostro smartphone. Se scompaiono improvvisamente, può essere frustrante, ma con questi passaggi potrai risolvere il problema in modo semplice e veloce. Tuttavia, se hai seguito tutti i passaggi sopra descritti e le tue notifiche a comparsa non sono ancora tornate visibili, potrebbe esserci un problema più serio con il tuo dispositivo. In questo caso, ti consigliamo di contattare il servizio clienti del tuo operatore telefonico o del produttore del dispositivo per ricevere ulteriore assistenza.