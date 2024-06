File Cancellati sul Pc: è possibile recuperarli | Segui questa procedura facile

Hai cancellato per sbaglio un file importante? Ecco come recuperare i file cancellati da pc, utilizzando gli strumenti e la giusta procedura.

Ti è mai capitato di cancellare per sbaglio un file importante dal tuo computer? La sensazione di panico può essere travolgente, soprattutto quando si tratta di documenti cruciali, foto preziose o dati di lavoro irrecuperabili.

Fortunatamente, anche se svuoti il cestino, i file eliminati non vengono cancellati definitivamente, come molti tendono a pensare. Questo perché, anche se non è più possibile visualizzare il file nella sua vecchia posizione, una copia del documento rimane sul disco rigido fino a quando quella porzione di disco non verrà sovrascritta da nuovi dati.

Scopriamo quindi insieme cosa fare se ti accorgi di aver eliminato qualcosa di importante e come recuperare i file cancellati dal pc.

Dove finiscono i file cancellati dal pc

Quando cancelli un file dal tuo computer, in realtà esso non viene eliminato definitivamente. Il sistema operativo lo contrassegna semplicemente come “spazio libero”, rendendolo invisibile all’utente. Tuttavia, i dati del file rimangono ancora sul disco rigido fino a quando non vengono sovrascritti da nuovi dati.

Il recupero dei file cancellati da pc è possibile grazie a software specializzati che possono esaminare il file system alla ricerca dei collegamenti fisici cancellati. Questi programmi analizzano le aree del disco rigido ancora occupate dai dati originali e, se possibile, ricostruiscono i file eliminati. È importante agire rapidamente, poiché più tempo passa, maggiori sono le probabilità che lo spazio libero venga sovrascritto da nuovi dati, rendendo il recupero molto più difficile o addirittura impossibile.

Come recuperare i file cancellati dal pc

Come abbiamo visto, recuperare i file cancellati dal pc è un’operazione potenzialmente fattibile, soprattutto se non è passato troppo tempo dalla loro eliminazione. Utilizzando software di recupero dati specifici, è possibile cercare i file persi e ripristinarli. Ecco come fare:

Smetti di usare il disco – evita di salvare nuovi file sul disco da cui desideri recuperare i dati. Ogni nuova scrittura può sovrascrivere i file cancellati .

sul disco da cui desideri recuperare i dati. Ogni nuova scrittura può sovrascrivere i . Scarica un software di recupero dati – esistono vari programmi affidabili come Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard o Disk Drill. Scarica e installa uno di questi software su un’unità diversa da quella da cui vuoi recuperare i file.

Esegui la scansione – avvia il programma e scegli l’unità da scansionare. Il software cercherà file cancellati ma non ancora sovrascritti.

ma non ancora sovrascritti. Recupera i file – una volta completata la scansione, il software mostrerà un elenco di file recuperabili. Seleziona quelli che desideri recuperare e salva i file su un’unità diversa per evitare ulteriori sovrascritture.

Tuttavia, è importante sapere che se i file sono stati sovrascritti, recuperare i dati diventa molto più difficile, e in certi casi, impossibile. In questi casi, l’unico metodo sicuro per recuperare i file è avere una copia di backup aggiornata.