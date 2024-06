Chat Anonima: come chiacchierare in perfetto anonimato | Occhio alle truffe

Nonostante oggi rispetto a qualche decennio fa si sia più propensi a mostrarsi online, vengono ancora usate le chat anonime: ecco quali.

Se in precedenza conoscere qualcuno online era demonizzato, oggi questo giudizio di valore è stato quantomeno sospeso, se non ribaltato, visto che sono moltissime le coppie che si sono conosciute così e visto che sono molte le persone che utilizzano le app di incontri per fare nuove amicizie o conoscenze.

Ciò che ancora è vista come una pratica “losca” è la chat anonima online, ovvero chat che consentono di parlare con sconosciuti o sconosciute, senza avere alcuna garanzia di chi si trovi effettivamente dall’altra parte dello schermo.

Se questa pratica può sembrare molto divertente, d’altro canto bisogna svolgerla in sicurezza, evitando di dare i propri dati sensibili (indirizzo, cognome, numero di telefono o alto) o troppe informazioni personali attraverso le quali potremmo essere individuati.

Detto ciò, ecco le piattaforme dove questa pratica è ancora svolta nonostante la nascita di social network e app di incontri: è un salto nel buio vero e proprio.

Le chat più utilizzate

Le chat in cui è possibile rimanere anonimi sono moltissime, ma tra le più utilizzate e frequentate ci sono queste tre: AntiLand, Chatt gratis, Chat Italy.

AntiLand nacque come app per dispositivi mobili, ma è possibile utilizzarne anche la versione web. Questa piattaforma conta più di 26 milioni di utenti, più di 1.000 stanze di chat in 32 lingue internazionali e 70 moderatori pronti a garantire l’ordine e la sicurezza delle comunicazioni. Vediamo cosa offrono, invece, le altre due chat.

Altre due piattaforme

Chatt gratis, a differenza di AntiLand, non richiede la registrazione da parte dell’utente: basterà aprire il sito ed entrare con qualunque nome vogliate e iniziare a chiacchierare con persone da tutto il mondo!

L’ultimo sito consigliato è Chat Italy: anche questa chat consente di entrare senza una registrazione e senza, quindi, lasciare alcun tipo di dato alla piattaforma. Basterà, ancora una volta, inserire il proprio nome o nickname, ma, nel caso in cui si voglia specificarlo, c’è la possibilità di inserire il proprio genere e la propria età. Quando si utilizza questo tipo di servizi bisogna stare sempre molto attenti: si tratta di una chat attraverso la quale non è possibile capire con chi stiamo parlando – potrebbe essere chiunque! Con le dovute cautele, comunque, può risultare essere una esperienza arricchente e un ottimo passatempo.