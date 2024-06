Amazon Music Unlimited: come fare per disdire l’abbonamento

Amazon non è solo e-commerce, il posto in cui si può trovare qualsiasi prodotto, a prezzi davvero convenienti e cn sconti folli.

Come ben sapete, questo colosso americano, offre tantissimi altri servizi che sono di largo uso in tutto il mondo. Pensiamo, ad esempio, al programma Prime che consente, oltre avere spedizioni gratuite ed in un solo giorno lavorativo, anche di accedere, ad esempio, a Prime Video, la piattaforma streaming che offre tantissimi contenuti, dai film alle serie TV, passando per documentari e programmi di intrattenimento.

Ed ovviamente, ce ne sarebbero ancora tantissimi altri, ma quello che interessa, al momento, è Amazon Music che, dal 2007, anno della sua prima versione rilasciata negli Stati Uniti d’America, sta avendo un enorme successo e, ad oggi, conta molti più dei 60 milioni di utenti che Amazon stessa aveva conteggiato qualche anno fa come suoi abbonati.

Per gli abbonati al servizio Prime, ci sono contenuti musicali in streaming e podcast, anche se in numero limitato. Non c’é un sovrapprezzo da pagare rispetto al canone mensile già previsto. Ma dovete sapere che esiste anche l’abbonamento Amazon Music Unlimited che, ovviamente, ha un costo mensile maggiore con un piano di abbonamento diverso.

Di conseguenza, gli utenti che lo sottoscrivono hanno il catalogo completo di contenuti a loro disposizione. Si possono autorizzare fino a dieci dispositivo sullo stesso account e prevede anche il download dei brani. Insomma, si tratta di un servizio importante e completo. Sono molti, però quelli che vogliono disdirlo, ma trovano difficoltà nel farlo. Vediamo, allora, come procedere.

Amazon Music Unlimited: in poche e semplici mosse dici addio al costo mensile!

Ebbene sì, non c’é bisogno di tantissima fatica, né di tantissimo tempo per disdire il piano di abbonamento che non è tra i più economici: come ben sapete, il costo è di 10,99 euro mensili. Certo, i primi 30 giorni sono gratuiti, ma questa è tutta un’altra storia. Partiamo dai clienti che hanno sottoscritto Music Unlimited di Amazon tramite iTunes.

In questo caso, basta andare alla pagina di supporto Apple ed il gioco è fatto. Si verrà guidati passo dopo passo. Se, invece, la sottoscrizione è avvenuta tramite Store di terze parti, bisogna contattare il servizio clienti apposito. E chi ha sottoscritto l’abbonamento a Amazon Music Unlimited direttamente tramite il sito del colosso americano? Beh, c’é una procedura mirata e guidata che consentirà di dire addio all’obolo mensile e ritornare al piano Prime senza costi aggiuntivi.

La prima cosa da fare è entrare all’interno delle Impostazioni Amazon Music e scegliere la sezione dedicata al piano Unlimited. Fatto ciò, bisogna scegliere “Annulla” e, poi, “Conferma“. Ovviamente, si potrà usufruire dell’abbonamento, fino alla scadenza mensile fissata e si potrà riprenderlo in qualsiasi momento si voglia.