WhatsApp: torna l’incubo dei ladri del profilo che, con un semplice SMS, riescono a prenderselo | Solo così potrai salvarti

Non si riesce più a dormire sonni tranquilli a causa dei tantissimi attacchi informatici che bombardano un po’ tutti nell’ultimo periodo.

A dimostrazione di quanto asserito potremmo portare tantissimi esempi. Pensiamo alle tante mail di phishing che, giorno dopo giorno, arrivano agli utenti di tutto il mondo e che mietono numerosissime vittime, nonostante sia una delle pratiche truffaldine maggiormente conosciute. Le povere vittime ci cascano perché si fidano dei mittenti.

Sì, perché questi criminali senza scrupoli si fingono, ad esempio, grandi catene di distribuzione e sostengono che ci sia un premio da ritirare. Ma molto spesso si fingono anche corriere o banche e, con carattere di urgenza, invitano gli utenti a risolvere delle criticità relative a delle spedizioni o ai loro conti correnti. E tutte hanno in comune una cosa.

Per ritirare i premi o per risolvere le problematiche devono assolutamente cliccare un link. E da quel momento inizia l’incubo vero e proprio. Sì, perché bisogna inserire informazioni sensibili che riguardano anche i conti e le carte associate. E da un momento all’altro ecco sparire definitivamente tutti i loro risparmi.

Ora, poi, è tornata un’altra tipologia di truffa che ha a che fare con WhatsApp. Ed in questo caso, invece, lo strumento utilizzato non è una mail, ma un SMS. Inoltre, poi, l’oggetto del desiderio di questi hacker non sono i soldi sul conto corrente, bensì gli account stessi in piattaforma. Vediamo cosa sta succedendo proprio in queste ore.

WhatsApp: l’allarme è alto! Con un SMS si perde definitivamente il proprio account.

Stenterete a crederci perché WhatsApp è la piattaforma maggiormente affidabile quando si parla di sicurezza e privacy. ma i problemi non arrivano dall’interno nemmeno questa volta. Il problema generale, di fondo è che questa piattaforma sia molto utilizzata e di utenti ne ha miliardi. Agli utenti stanno arrivando degli SMS in cui dei conoscenti comunicano di aver sbagliato una procedura.

In pratica, questi sostengono di avere, per errore, inviato un proprio codice al numero della vittima designata. Ed ovviamente chiedono che quest’ultima lo invii nuovamente a loro. Ma una volta avuto tra le mani questo codice, a sei cifre, ecco che questi criminali incalliti lo inseriranno e ruberanno l’account di questi poveri utenti inconsapevoli.

Il nostro consiglio è quello di non inviare mai il codice a sei cifre che arriva via SMS e, soprattutto, di allertare la Polizia Postale denunciando l’accaduto. E’ il solo mezzo che si ha per poter ovviare alla problematica e per non perdere il proprio account, presumibilmente in maniera definitiva. Bisogna stare sempre in allerta!