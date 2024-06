Lotteria che incubo: vincono un tesoro da 40 milioni di Euro ma non lo ricevono mai | Coppia disastrata e beffata per questa ragione

Immaginate di aver giocato, di aver anche vinto e, per un motivo o per un altro, non avete avuto la possibilità di ritirare la somma appena vinta.

Sarebbe una vera e propria tragedia, non credete? Una cosa simile sembra non poter accadere mai. Ed invece è successo e si parla di ben 40 milioni di euro. E’ una cifra davvero esorbitante e due cittadini, due coniugi che hanno giocato dei numeri non hanno potuto ritirare questa cifra da capogiro loro spettante perchè vincitori.

Diciamoci la verità, tutti, almeno una volta nella vita, hanno tentato la fortuna per vincere una somma, più o meno alta, nella speranza che questa potesse far rifiatare le finanze proprie o quelle familiari. E c’é anche chi tenta la fortuna per coronare un sogno. Magari per acquistare la casa per la propria famiglia, per convolare a nozze o per acquistare l’auto dei propri sogni.

E si tenta la fortuna in più modi. Pensiamo, ad esempio ai gratta e vinci che, nel nostro paese, vengono venduti a milioni ogni giorno. Ma non possiamo di certo non menzionare il Lotto, il Super Enalotto, il Totocalcio o quello che ne rimane ed anche tutte le scommesse sui vari eventi sportivi. Insomma, di opportunità ce ne sono davvero tantissime.

La cosa importante è non farsi prendere la mano e perdere tutti i propri risparmi. Il problema, però, è che quando si vince una somma di denaro, il desiderio è quello di averla sin da subito a disposizione e che non si sia alcun intoppo per il pagamento. Purtroppo, però, non è sempre così e c’é una coppia che lo sta attendendo, invano, dal 2015.

Vincita alla Lotteria mai riscosso perché non hanno soldi!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Questi due coniugi vincitori di 40 milioni di euro non hanno potuto ricevere la somma legalmente vinta perché sul loro conto corrente non ci sono i soldi nemmeno per pagare il biglietto con il quale hanno vinto. Hanno giocato sei numeri: 1 – 2 – 4 – 19 – 28 – 41. E nel 2015, dopo vari tentativi, sono usciti. Immaginerete la loro felicità!

Eppure, da quel momento in poi, è iniziato il loro calvario. La cifra vinta non arrivava mai sul loro conto corrente e quando hanno chiesto spiegazioni sono rimasti basiti. Sì, perché la società che gestisce il gioco ha motivato l’accaduto sostenendo che la coppia non aveva potuto acquistare il biglietto vincente perché sul conto non c’erano i soldi necessari e la transazione per l’acquisto non c’era.

Ad oggi, i due coniugi non hanno riscosso la loro vincita e siamo sicuri che non riceveranno alcun emolumento in futuro. Continuano, però, stanno continuando a giocare nella speranza di essere baciati nuovamente dalla fortuna. La notizia arriva direttamente dal Regno Unito e la società in questione è la Camelot che gestisce proprio la Lotteria a cui hanno partecipato.