Zanzare, la soluzione viene dalla Natura: non spendere soldi in prodotti inutili e nocivi per la famiglia | Risolvi così rendendo la tua casa anche più bella

L’estate è davvero alle porte e già si comincia ad assaporare quelle che sono le prime giornate tiepide e più lunghe di tutto l’anno.

Già si cominciano a pregustare i giorni tanto agognati di ferie dopo un intero anno stressante, duro, dedicato al lavoro. C’é chi va al mare e chi in montagna, chi ha prenotato le vacanze da tempo e chi, invece, prenoterà i propri soggiorni estivi all’ultimo minuto con la speranza, magari, di godere di qualche sconto, di qualche promozione.

Ovviamente, però, ci sarà anche chi, purtroppo, sarà costretto, per esigenze proprie o familiari, a restare all’interno delle proprie abitazioni. Ed in questo caso, oltre il problema caldo, se ne fa avanti anche un altro. Parliamo delle zanzare, quegli insetti piccoli, ed in taluni casi piccolissimi, che sono fastidiosi, rumorosi e lasciano dei ricordi sulla pelle di tutti.

E’ questo il periodo dell’anno in cui ci sono le corse sfrenate all’acquisto, all’interno dei tantissimi negozi e supermercati presenti sul territorio nazionale, di prodotti che consentono di combattere questa seccature che, in alcuni casi, può anche dare seri problemi di salute. Si spende un botto di soldi solo per tenere lontani questi insetti.

Eppure, dovete sapere che c’é un altro metodo che risulta essere efficace e che, oltre costare molto meno e quindi dare sollievo alle finanze familiari martoriate dalla crisi, risulta essere anche un ottimo metodo per abbellire tutte le abitazioni. Il rimedio di cui vogliamo parlarvi viene direttamente dalla Natura che è sempre amica degli esseri viventi!

Ecco le piante che combattono le zanzare e ci sono sia per interni che per esterni!

Ovviamente, una volta in casa o in terrazzo, bisogna tenere cura di queste piante ed evitare ciò che più piace alle zanzare: i ristagni di acqua. Ma vediamo insieme quali sono queste piante. E partiamo subito da quelle per interni. Innanzitutto, portiamo alla vostra attenzione la lavanda. Grazie alle sue sostanze, quali il linalolo e l’ acetato di linalile, tiene lontane le zanzare.

Ma ci sono anche il basilico e la menta ad essere efficaci nella lotta alle zanzare per quanto riguarda le piante da tenere dentro casa. Passiamo, adesso, alle piante da tenere all’esterno. Tra queste, spicca l’erba gatta che contiene nepatactone che è inviso alle zanzare. Ed ancora, ovviamente, non possiamo non menzionare la citronella.

Grazie alla sue sostanze quali il Citronellolo, il Geraniolo, il Limonene ed il Citral, tiene lontani questi insetti. Ottima anche la calendula e, soprattutto, il geranio odoroso. Quest’ultimo, oltre ad essere un repellente per le zanzare grazie al suo aroma simile alla citronella, farà anche in modo che il vostro balcone o il vostro terrazzo sia sempre colorato e bello.