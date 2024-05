Piante di casa: se non conosci ancora il trucco dello shampoo allora non sai cosa ti perdi | Ecco come concimarle e renderle bellissime senza intossicarle

Sono tanti gli utenti che, nel corso degli anni, si sono appassionati al giardinaggio ed hanno piante in terrazzo, ma anche all’interno delle loro abitazioni.

Questi si sono aggiunti ai tantissimi altri che nutrivano tale passione già da moltissimo tempo. Ed ecco che le abitazioni di tantissime famiglie italiane si ritrovano coperte di verde in ogni loro angolo, ma anche di fiori e, in alcuni casi, anche da piante da frutto e da ortaggi. Insomma, la passione per il verde porta a rendere più vive le case.

E questo è indubbio. Purtroppo, però, non sono tanti coloro che sono esperti nel mantenimento delle piante che vengono messe in casa. Sì, perché queste hanno bisogno di cura, di affetto. L’irrigazione risulta essere davvero fondamentale nelle dosi giuste e, ovviamente, questa procedura varia per ogni tipologia di pianta coltivata.

Inoltre, poi, la scelta del terriccio giusto aiuta le piante a diventare sempre più forti, così come la loro potatura ed anche la loro concimazione. Ed è proprio di questo di cui vogliamo parlarvi. In commercio ci sono tantissimi prodotti utili a far sì che le piante in casa diventino forti e rigogliose e durino tantissimo tempo.

Tra i tanti prodotti esistenti, però, dovete sapere che ce n’é uno in particolare che darà grandissimi risultati. In realtà, non si tratta di un prodotto che serve proprio alla concimazione. DI solito, con esso si provvede a fare ben altro. E noi vogliamo svelarvi un trucchetto davvero fantastico che rivoluzionerà il vostro modo di curare il verde in casa.

Con lo shampoo le piante in casa saranno uno spettacolo!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Questo prodotto che serve alla cura della persona, può offrire un validissimo aiuto nella cura delle piante in casa. Anzi, potremmo dire che le rende davvero belle, rigogliose e forti. Si, lo sappiamo che state stentando a credere alle nostre parole, ma siamo sicuri che, una volta compreso come utilizzarlo, vi ricrederete!

Innanzitutto, vi diciamo che questo prodotto va utilizzato proprio sulle piante. Ovviamente, non dovrete colarne in quantità enormi. Per questo vi diciamo subito che vi occorreranno uno spruzzino totalmente pulito, un panno in microfibra, acqua e ovviamente lo shampoo. Prendete lo spruzzino e, poi, riempitelo di acqua.

Fatto ciò, versate al suo interno dello shampoo e mescolate il tutto. Dopo questa operazione, non dovrete fare altro che spruzzare la miscela ottenuta sulle foglie delle vostre piante. La fase finale, invece, prevede l’utilizzo di un panno in microfibra per asciugare le foglie. Noterete sin da subito un cambiamento radicale. Le vostre piante risulteranno molto più belle. Dovete ricordarvi, però, che dovrete fare questa operazione ogni 15 giorni.