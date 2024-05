Social e ragazzi: uno studio dimostra ciò che sapevamo già ma facevamo finta di non sapere | La verità supera di molto la fantasia

Quando si parla di smartphone, non si può affatto non pensare che, specialmente nell’ultimo periodo, il loro utilizzo sia diventato massiccio.

Si, perché vengono usati per svariati motivi, dal lavoro allo studio, passando per lo svago durante il tempo libero. Ci sono tantissime applicazioni, centinaia, installate sia di default che successivamente alla prima accensione. E tutte queste tengono gli utenti con gli occhi incollati allo schermo per ore ed ore, ad iniziare dalle varie piattaforme social. Ovviamente, non esistono soltanto queste.

Il primato, in questa speciale classifica, è detenuto anche dalle piattaforme di messaggistica. E potremmo dilungarci ancora per moltissimo tempo sulle varie applicazioni che ipnotizzano e creano una sorta di vera e propria dipendenza. Pensate che è stato provato che portano all’isolamento della persona, un particolar modo degli utenti adolescenti, ed anche alla depressione ed alla dipendenza dal gioco.

Inoltre, poi, come ben sapete, sono molti a ritenere che ci sia forte correlazione tra l’utilizzo smodato degli smartphone e l’insorgenza di tumori. Ma, non è finita assolutamente qui. Si, perché l’utilizzo massivo e smodato di questi dispositivi ha anche altre conseguenze. E, tra queste, ce n’è una che era già risaputa, ma che in molti hanno ignorato fino ad ora non dandoci alcun peso.

Ed ovviamente è stato un errore gravissimo. Si, perché c’è anche uno studio scientifico che prova la correlazione tra l’utilizzo di questi dispositivi da.oarte degli adolescenti ed una problematica grave che li affligge. In particolar modo, lo studio in questione ha focalizzato la propria attenzione sull’uso in età precoce di questi device. E ciò che ne è venuto fuori fa davvero molta, ma molta paura.

Utilizzare troppo presto gli smartphone procura deficit di apprendimento: i risultati scolastici mai così bassi.

In realtà di studi ce ne sono ben due. Il primo è targato Bicocca e SUPSI ed è stato pubblicato già lo scorso anno. Il secondo studio sta per essere divulgato ed a tenerlo è stata sempre la Bicocca, ma questa volta in collaborazione con Cariplo. È stato provato che l’attenzione ed il rendimento scolastico degli adolescenti che utilizzano troppo presto smartphone, ma anche tablet e PC, cala in maniera vorticosa.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ormai, l’età in cui si ha tra le mani uno di questi device oscilla intorno ai 10 anni. Ed è davvero preoccupante. Ma se il risultato del primo studio lo è, bisogna sapere che lo è anche di più il secondo. Si, perché è stata messo in relazione l’utilizzo delle piattaforme social con il deficit di apprendimento e di rendimento scolastico. Sono stato presi in esame i comportamenti di ben 7 mila studenti.

E c’è da dire che i risultati non si discostano dal primo studio. Anzi, camminano di apri passo. A fare paura sono i troppi stimoli ricevuti da internet e dalle varie piattaforme presenti. Troppi stimoli, infatti, secondo quanto riportato dai ricercatori, possono produrre l’effetto contrario, ovvero, possono creare una carenza sostanziale dell’apprendimento avendo conseguenze nefaste sul rendimento scolastico.