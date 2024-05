Incubo iPhone, cosa sta succedendo alle nostre foto? I casi assurdi lamentati dagli utenti della Mela e come risolvere per non perderne nemmeno una

Ma cosa sta accadendo in casa Apple in quest’ultimo periodo? Sembra davvero irriconoscibile, hanno ragione alcuni utenti in rivolta!

È dallo scorso mese di settembre che si stanno riscontrando problematiche più o meno gravi. Parliamo del giorno in cui è arrivato iOS17 che ha portato in dote – questo è innegabile – tantissime novità per tutti gli utenti. Ma c’è da dire che tutto ciò che di nuovo è apparso, sia stato accompagnato da diversi bug e da diverse vulnerabilità che hanno minato la sicurezza dei dispositivi sui quali era stato installato.

Possiamo menzionare il fatto che gli iPhone 15, in particolar modo le loro versioni Pro e Pro Max, si surriscaldavano in maniera eccezionale ed eccessiva e vedevano scaricarsi le loro batterie in pochissimo tempo. E queste solo per citarne alcune. Ma potremmo continuare ancora per molto e sarebbe noioso oltre che ripetitivo. Quello che, invece, bisogna assolutamente ricordare è l’avvento del primo trojan bancario per iOS.

Si, perché alla fine dello scorso anno ne è arrivato uno a minare la tranquillità degli utenti e che andava a sfruttare una delle tante vulnerabilità riscontrate. E tutto ciò è avvenuto nonostante i continui aggiornamenti d’emergenza che Palle ha prontamente sfornato per garantire serenità, come al solito, ai suoi tantissimi utenti nel mondo. Ora, però, c’è ancora una bruttissima notizia per loro.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si sta parlando nuovamente di bug, per la precisione di uno solo che ha praticamente sconvolto i possessori di iPhone. Ed ecco che nascono nuovi problemi, questa volta relativi, oltre alla sicurezza, anche alla privacy di utenti e dati ed alla sua tutela. Insomma, sembra proprio che Apple sia diventata diversa da quella conosciuta in questi suoi quasi cinquant’anni di attività.

Un nuovo bug Apple preoccupa molto gli utenti.

Forse ne avrete già sentito parlare, magari non interessandoci alla notizia, nei giorni scorsi. Ma dovete sapere che i possessori di iPhone sono davvero infuriati per quello che è successo loro. Di solito, infatti, quando si scaricano e si installano degli aggiornamenti, lo si fa per ottenere migliorie e, ovviamente, risoluzioni di problemi. Di certo non si aggiorna il sistema operativo per fare sì che le problematiche aumentino.

Ma è ciò che è capito a questi poveretti che, dopo aver aggiornato il proprio device ad iOS 17.5 si sono ritrovati con delle foto, cancellate diverso tempo fa e di cui avevano completamente perso la memoria. In pratica, sono riaffiorate dal passato senza che nessuno le avesse ricercate e, ovviamente, dopo che erano state anche eliminate definitivamente dall’interno del proprio iPhone.

Ed ecco che sono nate le polemiche relative al trattamento dei dati personali ed alla tutela della privacy dei suoi utenti. Nonostante siano state forti e gli utenti richiedessero maggiore trasparenza in merito da parte dell’azienda, Apple non ha voluto affatto commentare l’accaduto, ma ha rilasciato un aggiornamento nelle ultimissime ore che va a correggere proprio questo bug. Vi invitiamo, quindi, a scaricarlo ed installarlo sui vostri device. Parliamo di iOS 17.5.1.