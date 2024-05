Notebook ed estate: se non lo vuoi fondere o rovinare per il troppo caldo, devi assolutamente farlo | Ti salverà da acquistare un nuovo dispositivo

Sta arrivando la stagione estiva e, con essa, anche le giornate più calde dell’anno che, secondo gli esperti, diverranno sempre più bollenti.

Ed oltre tutti gli esseri viventi, ne pagheranno le spese anche tutti i dispositivi tecnologici, in particolar modo smartphone e Pc, desktop o portatili che essi siano. Mentre per gli esseri viventi c’é la possibilità di refrigerarsi facendosi una doccia se si è in casa o provando l’ebbrezza di un tuffo nell’acqua del mare, per i device in possesso dei cittadini questo non è ovviamente possibile.

Si rovinerebbero del tutto. Ma, allo stesso modo, anche il caldo li mette KO. Quando si surriscaldano, infatti, finiscono con il fornire prestazioni scarse, col rallentarsi e dovete sapere che possono anche danneggiarsi ed in maniera definitiva. Le parti interne di questi dispositivi andrebbero, in sostanza, a farsi benedire e non sarebbero più utilizzabili.

In pratica, non ci sarà riparazione che tenga e si dovrà procedere col sostituirli ed acquistare dei nuovissimi dispositivi. La conseguenza è sempre la stessa: un ulteriore esborso di denaro che si sarebbe potuto evitare con un pizzico di attenzione in più. Ebbene sì, basterebbe questo per allungare la vita ai Pc senza correre il rischio di dover dire addio loro troppo presto.

Dovete sapere, però, che, nel caso dei computer, ci sono dei metodi che consentono di evitare che si surriscaldino e, soprattutto, nel momento in cui ciò dovesse avvenire, consentono di porvi rimedio, raffreddando il tutto e facendo sì che le prestazioni tornino ad essere quelle avute in precedenza. Vediamo, allora, insieme, come operare.

Ecco i metodi che salvano i PC da morte certa e le tasche da esborsi non programmati!

La prima cosa da attenzionare in questi casi è la temperatura del computer. Di solito, infatti, esiste il sistema di raffreddamento che consente di tenere sempre sotto i limiti il calore. Ecco che se questo processo non ha luogo, bisogna sostituire le componenti danneggiate. Ovviamente, poi, bisogna fare in modo di non mettere il computer esposto direttamente ai raggi ed al calore del sole.

Meglio, poi, se distante, su tutti i lati, da pareti ostacoli che non consentono il corretto deflusso dell’aria. Ogni tanto, poi, sarebbe ideale eliminare polvere e sporco con uno spolverino apposito dalle componenti interne e, soprattutto, dalle ventole di raffreddamento presenti al loro interno. Focus maggiore, poi, sulla CPU.

Certo, potreste dire che c’é la ventola di raffreddamento esclusiva per quest’ultima, ma sarebbe meglio sostituire la ventola con una più grande, in grado di svolgere al meglio il lavoro per cui è stata prodotta. Infine, l’ultimo consiglio che vogliamo darvi è quello di tenere sempre e costantemente aggiornati i vostri computer in modo da risolvere bug e criticità!