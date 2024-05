Streaming video gratis: guarda tutto quello che vuoi senza spendere un euro o sottoscrivere abbonamenti | Questa Community fa al caso nostro

Le piattaforme che propongono contenuti in streaming sottoscrivendo un piano di abbonamento sono cresciute in numero in quest’ultimo periodo.

Alcune sono arrivate diverso tempo fa, mentre altre, Disney+ su tutte, sono arrivate, in Italia, proprio durante la pandemia di Covid 19; in pratica, nel periodo in cui vigevano le più dure restrizioni per la prevenzione del contagio. E, forse, è proprio questo che ha decretato l’enorme successo di tutte queste piattaforme in tutto il mondo.

Come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, queste prevedono la sottoscrizione di un abbonamento, mensile, o annuale che esso sia. Tutte hanno un palinsesto davvero invidiabile con contenuti che spaziano dai film alle tanto amate serie Tv, fino ad arrivare ai documentari ed agli eventi sportivi. E ci sono anche tantissimi contenuti originali!

Purtroppo, però, non tutti hanno la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per ciascuna di queste piattaforme. I costi, se sommati, sono davvero esorbitanti. Si parla di quasi 300 euro all’anno, senza contare le piattaforme dedicate soltanto allo sport, come DAZN, che, ultimamente ha aumentato nuovamente i costi degli abbonamenti.

Sommandole tutte si arriverebbe ad oltre 1000 euro all’anno. Ed in alcuni casi, sono davvero cifre improponibili. Dovete sapere, però, che esiste un rimedio a tutto ciò. Si tratta di un sito web, o meglio di una community che, tra l’altro, non dovrebbe esistere, all’interno della quale potrete trovare tutti i contenuti in streaming che volete. Una volta conosciuta, non la lascerete più!

Ecco la Community Streaming più completa che c’é: ed i contenuti sono tutti in lingua italiana!

Ovviamente, per accedervi, avrete bisogno del vostro motore di ricerca preferito. Una volta aperto, su qualsiasi vostro device in possesso, non dovrete fare altro che ricercarlo all’interno della barra di ricerca che vi appare a schermo. Dovrete scrivere: “streaming community“. Il resto lo farà il vostro browser. Una volta apparsi i risultati, dovrete cliccare sul primo.

Ed ecco che avverrà la magia. Sì, perché vi apparirà a schermo un sito web assurdo ricco di contenuti multimediali da visionare. Ovviamente, potrete scegliere il vostro titolo preferito direttamente dalla home page del sito, ma potrete anche navigare tra le varie sezioni. C’é quella dedicata ai film, quella alle serie tv, ma anche quella degli Anime e quella Premium.

Ed il bello è che troverete proprio tutto senza dover sottoscrivere alcun abbonamento a nessuna delle varie piattaforme esistenti ad oggi. Avrete tutto gratis e, soprattutto, in lingua italiana. Si, perché si tratta, a detta di quanti lo hanno già provato, del migliore sito streaming italiano. L’unico difetto? Non dovrebbe assolutamente esistere! Ma questo lo abbiamo già detto!