Smartphone rubati: finesce un incubo dal quale ti salvi da solo con questi modelli di cellulari | Capiscono se vengono rubati ed denunciano il furto da soli

E’ uno degli incubi peggiori degli utenti di tutto il mondo: vedere il proprio smartphone rubato e non poter far nulla per sovvertire la situazione spiacevole!

E c’^ da dire che può capitare in qualsiasi momento della giornata e, soprattutto in qualsiasi luogo. Un po’ come le truffe che stanno impazzando nell’ultimo periodo. Ma torniamo ai nostri dispositivi. Il furto di uno smartphone può avvenire anche quando il ladro sfrutta quello che è un momento di distrazione del possessore del device.

Magari si lascia su un tavolino di un bar e si entra per effettuare il pagamento della consumazione. E questa è una delle tante situazione che possono essere considerate una vera e propria manna dal cielo da questi criminali, non trovate? Insomma, per questi ultimi, ogni momento è buono per operare e mettere a segno il proprio colpo.

Certo, potreste dire che esiste la geolocalizzazione dei dispositivi e che gli smartphone possono anche essere affiancati da dei tracker per conoscerne ogni movimento. Ma a volte non basta. Quello di cui vogliamo parlarvi oggi, invece, narra tutt’altro. Dovete sapere, infatti, che ci sono degli smartphone talmente intelligenti che riescono a capire di essere stati derubati.

Ebbene sì, avete capito benissimo. E riescono anche a denunciare il loro furto. Sembra impossibile, lontano da ogni logica e da ogni immaginazione, ma è proprio così. Possiamo dire che grazie a questi dispositivi sia terminato uno degli incubi peggiori di tutti. Nessuno più dovrà disperarsi nel momento in cui si accorge dell’evento tragico.

Smartphone che sanno di essere stati rubati e denunziano l’accaduto: è realtà!

E questa nuovissima funzionalità è stata presentata da pochissimi giorni. A farlo è stato il colosso tech di Mountain View, durante la sua conferenza annuale Google I/O che si è svolta lo scorso 14 maggio. Quindi, a poter festeggiare e fare i salti di gioia sono i tantissimi utenti che sono in possesso di uno dei tantissimi smartphone Android.

Ed il tutto avverrà grazie a quella che è stata la protagonista principale di questa conferenza annuale: parliamo dell’Intelligenza Artificiale. Grazie ad essa, infatti, sapranno quando non si trovano tra le mani dei loro legittimi proprietari e si bloccheranno in maniera completamente autonoma. Questa nuova funzionalità arriverà con Android 15.

Ma dovete sapere che anche le vecchie versioni ne potranno usufruire. Quindi, nel caso in cui Android 15 non sia compatibile col vostro device non dovrete avere timore. Insomma, non resta altro da fare che attendere che la nuova funzionalità sia fruibile in modo da poter stare tranquilli anche in caso di furto, poiché i criminali non potranno nemmeno più sbirciare all’interno delle applicazioni bancarie che sono le più desiderate!