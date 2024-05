WhatsApp: se dimentichi il codice per sbloccare una chat usa questo trucco per il recupero | Nessuna password può resistergli

Una delle tantissime funzionalità che sono arrivate nell’ultimo periodo all’interno di WhatsApp, è quella che consente di tenere bloccate le chat con una password.

Diciamoci la verità, la conoscete tutti. Si tratta di qualcosa che ha cambiato radicalmente il modo di utilizzare la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. E’, senza ombra di dubbio alcuna, un passo in avanti verso quella che è la tutela della privacy degli utenti e, soprattutto, verso la tutela dei dati che vengono scambiati durante una conversazione.

Grazie a questa funzionalità, infatti, nessuno più potrà vedere il contenuto della chat o delle chat bloccate con questo metodo. Solo chi ha impostato la password e la conosce, potrà digitarla e far apparire, nuovamente e magicamente, tutto ciò che i due interlocutori si sono inviati a vicenda, dai messaggi di testo alle foto, passando per i video.

Insomma, WhatsApp non si smentisce mai. E’ sempre l’applicazione più in sostante movimento ed aggiornamento. Gli sviluppatori sono sempre al lavoro per metter su qualcosa che possa migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti ed innalzare i livelli di tutela già altissimi di privacy e sicurezza di utenti e tutti i loro dati.

Purtroppo, però, sono molti quelli che non ricordano la password che loro stessi hanno impostato per tenere lontani curiosi e ficcanaso. E vanno nel panico più totale dato che senza questa non possono assolutamente entrare all’interno della conversazione e continuare il piacevole scambio di messaggi. Noi, però, siamo qui a svelarvi un trucco che consentirà a tutti di riprendere in mano la chat!

Ecco il trucco per prendere nuovamente possesso della chat bloccata dalla password dimenticata!

Diciamo che dimenticare la password impostata per nascondere una chat su WhatsApp ha una frequenza di smarrimento molto alta. Purtroppo, però, quando capita, si va subito in ansia perché si pensa che non si possa più interagire con quella specifica persona. Per fortuna, però, dovete sapere che non è così. Esiste un trucchetto super semplice e veloce per riprendersi la chat.

Ebbene sì, dovete sapere che Meta, l’azienda proprietaria, ha pensato proprio a tutto. Ed anche in questo caso ha messo su qualcosa per aiutare i suoi utenti. Si tratta di un trucco che in pochissimi conoscono anche se sarebbe necessaria una sua conoscenza approfondita. Ed il tutto si svolge all’interno dell’applicazione senza il bisogno di tool terzi.

Bisogna iniziare con aprire WhatsApp ed entrare all’interno delle sue impostazioni. Una volta qui, bisognerà selezionare l’opzione privacy e, conseguentemente, anche lucchetto chat che si trova un po’ in basso. All’interno di questo menù, si troverà l’opzione “Rimuovi lucchetto e svuota la chat“. La chat ricomparirà, ma, purtroppo, tutto quello che conteneva non sarà più visibile. Ebbene sì, è una ulteriore forma di tutela nel caso in cui un altro utente provi a rimuovere il blocco per leggere ciò che avevate scambiato con il vostro interlocutore.