Screenshot: il 90% delle persone non conosce il tasto segreto del computer | Basta un click

Dì addio a combinazioni di tasti complicate e programmi elaborati: ecco il tasto del pc che ti fa fare uno screenshot con un solo click.

Nel mondo digitale di oggi, gli screenshot sono diventati uno strumento fondamentale per la comunicazione e la condivisione di informazioni. Che si tratti di salvare un’immagine divertente da internet, mostrare un bug a un collega o creare una guida passo-passo, catturare lo schermo del computer è un’esigenza sempre più comune.

Tuttavia, molti utenti non conoscono il metodo più semplice e veloce per eseguire uno screenshot: un tasto presente sulla tastiera del computer che rende questo compito un gioco da ragazzi.

Scopriamo quindi insieme questo trucco poco conosciuto e capiamo come fare uno screenshot in modo rapido e intuitivo, senza dover ricorrere a complicate combinazioni di tasti.

Come fare uno screenshot dal pc

Esistono diversi modi per fare uno screenshot dal pc. Il primo metodo, e anche il più lungo, è quello di cercare nel menu del pc il programma “Strumento di cattura”, attraverso il quale sarà poi possibile selezionare un’area dello schermo e fare uno screenshot.

In alternativa è possibile ricorrere alla combinazione di tasti Windows + Maiuscole + S, con cui si attiva lo Strumento di cattura di Windows. Quindi, qual è questo tasto segreto di cui parliamo? È il famigerato tasto “Stamp” (o PrtScn o PrtScrn), che si nasconde in bella vista sulla tastiera del tuo computer. Sì, hai letto bene, il tasto che probabilmente hai ignorato per anni è modo più veloce per fare uno screenshot dello schermo senza alcuno sforzo!

Come fare uno screenshot con il tasto veloce

Il tasto si trova nella parte superiore della tastiera, a destra dei tasti F (F1, F2 ecc.) e spesso in linea con i tasti freccia. Ecco una breve guida su come utilizzare il tasto “Stamp” per fare uno screenshot sul tuo computer Windows:

Screenshot dell’intera schermata – basta premere il tasto “Stamp” sulla tastiera . Questo catturerà un’immagine di tutto ciò che è attualmente visualizzato sul tuo schermo.

– basta premere il tasto “Stamp” sulla . Questo catturerà un’immagine di tutto ciò che è attualmente visualizzato sul tuo schermo. Screenshot del programma attivo – se desideri catturare solo la finestra del programma attivo, premi contemporaneamente il tasto “Alt” (che si trova su ambo i lati della barra spaziatrice) e il tasto “Stamp”.

Come puoi vedere, fare uno screenshot sul computer è più facile di quanto pensassi, grazie al tasto “Stamp”. Non perdere tempo a cercare soluzioni complicate o software aggiuntivi quando tutto ciò di cui hai bisogno è proprio sotto i tuoi occhi sulla tastiera. Con un solo click, puoi catturare istantanee del tuo schermo e condividerle con chiunque tu voglia. Quindi, la prossima volta che ti trovi a dover fare uno screenshot, ricorda: basta un click!