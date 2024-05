INPS cambiamento storico: adesso la pensione la gestisci come un conto smart sempre disponibile da App | La novità che piace al Governo e fa paura ai Cittadini

C’é una notizia che arriva direttamente dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che ha sconvolto la vita dei cittadini.

Ebbene sì, perché si parla di un cambiamento storico, rivoluzionario che stravolgerà il modo di intendere la gestione della pensione di tutti i cittadini italiani. Si vuole portare la tecnologia ed i suoi progressi al servizio di tutti per far sì che le diverse operazioni da mettere in atto risultino essere, in futuro, sempre più facili ed accessibili anche da casa.

Ebbene sì, a sostenerlo è stato Gabriele Fava, il nuovo Presidente dell’INPS, durante una delle sue primissime interviste dopo l’investitura. In pratica, l’idea del nuovo Presidente è quella di portare a tutti i cittadini italiani, nessuno escluso, una nuova applicazione in grado di consentire agli utenti di tenere sotto controllo e gestire la propria pensione.

Siamo in un’epoca in cui va per la maggiore la transizione al digitale. Lo abbiamo visto con i sistemi bancari e con la conseguente chiusure di numerosissime filiali fisiche sul territorio e dei relativi sportelli ATM. Negli ultimi anni ne sono stati chiusi davvero tantissimi ed i cittadini, specialmente quelli poco avvezzi alla tecnologia, hanno avuto non poche difficoltà.

Ed ecco che si prospetta una nuova problematica per tutte quelle persone che si ritroveranno a fare i conti con un’applicazione che sarà in grado di gestire tutto il sistema pensionistico. Ed appena arrivata questa notizia già sono tanti gli utenti che sono andati letteralmente nel panico. Non sempre semplificare in questo modo porta ai risultati sperati. Vediamo cosa accadrà.

Tutto lo stato pensionistico in una sola applicazione: questo è ciò che l’INPS vuole offrire ai cittadini italiani.

Andiamo per gradi. Come abbiamo avuto già modo di accennare in apertura, il neo presidente INPS, Fava, in una sua intervista, ha voluto annunciare questo che è un enorme cambiamento, una vera e propria rivoluzione. Si parla di un’applicazione simile a quelle dell’Home Banking che già sono presenti sulla scena da parecchio tempo.

All’interno di questa, gli utenti potranno verificare e gestire quello che è il loro stato pensionistico. Inoltre, poi, sarà anche un servizio rivolto a tutti quelli che hanno necessità di controllare la propria posizione ai fini del ricevimento della pensione al termine del proprio percorso lavorativo. Sarà un’app accessibile da Pc e da dispositivi mobili.

Ma si sta anche pensando a tutti coloro i quali hanno difficoltà a confrontarsi con questi dispositivi. Sì, perché si vuole che questo servizio possa essere fruibile anche dalle Smart Tv che più sono vicine anche a quella fetta di popolazione meno avvezza ai processi tecnologici. Staremo a vedere cosa accadrà. Al momento questa proposta mette d’accordo INPS e Governo, ma non tutti i cittadini italiani.