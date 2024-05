Prime Day 2024: clienti Amazon pronti a questa data | Manca pochissimo

Il Prime Day 2024 è alle porte e con lui tutte le incredibili offerte di Amazon: ecco tutto quello che devi sapere su questo evento imperdibile.

Manca ormai poco al Prime Day 2024, l’evento annuale dedicato a sconti incredibili su un’ampia gamma di prodotti, riservato esclusivamente ai membri Amazon Prime. Quest’anno, l’attesa è ancora più alta per via delle tante novità e sorprese che Amazon ha in serbo per i suoi clienti più fedeli.

Se sei un appassionato di shopping online e non vuoi perdere l’occasione di risparmiare su tantissimi prodotti, allora è il momento di prepararti per il Prime Day 2024!

Scopriamo quindi insieme tutte le date del Prime Day e i consigli utili per non farti sfuggire le migliori offerte e vivere al massimo questa esperienza di shopping unica.

Quando ci sarà il Prime Day 2024

I clienti Amazon di tutto il mondo attendono con trepidazione il Prime Day 2024, l’evento annuale dedicato a sconti incredibili su un’ampia gamma di prodotti. Quest’anno, il Prime Day inizierà allo scoccare della mezzanotte (00:01) del 9 luglio per terminare alle 23:59 dell’11 luglio 2024,

48 ore di offerte imperdibili riservate esclusivamente ai membri Prime che però non finiranno con il termine del Prime Day. Amazon, infatti, si impegna a rendere l’intera settimana post-Prime Day altrettanto interessante, senza dimenticare gli altri e-commerce online, che spesso decidono di proporre sconti e offerte speciali durante la stessa settimana, per non perdere l’occasione di attirare nuovi clienti e aumentare le loro vendite.

I consigli per non perdere le migliori offerte del Prime Day

Sconti eccezionali, prezzi stracciati su brand famosi e prodotti di nicchia, offerte lampo a tempo limitato e promozioni esclusive per i membri Prime: il Prime Day è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli affari. Ecco quindi alcuni consigli per non perdere le migliori offerte del Prime Day:

crea una lista dei desideri – annota in anticipo i prodotti che ti interessano di più, così potrai trovarli rapidamente durante il Prime Day ;

; attiva le notifiche – iscriviti alle notifiche email e segui Amazon sui social per ricevere aggiornamenti sulle migliori offerte ;

sui social per ricevere aggiornamenti sulle ; confronta i prezzi – prima di acquistare, assicurati di controllare i prezzi su altri siti web per assicurarti di ottenere il miglior affare;

sii veloce – le offerte migliori tendono a terminare rapidamente, quindi sii pronto ad agire quando trovi un prodotto che ti interessa.

Il Prime Day 2024 è alle porte: non perdere l’occasione per risparmiare su tantissimi prodotti! Con un po’ di pianificazione e attenzione, potrai cogliere le migliori offerte e fare acquisti intelligenti.