Ho Mobile, finalmente il momento è giunto: arriva il 5G anche per il gestore che ogni mese ci fa risparmiare un sacco di soldi | Copertura, abbonamento e costi

Ho. Mobile è uno dei tanti provider di servizi telefonici virtuali presenti sul nostro territori nazionale e, come tutti questi, offre solo la tecnologia di navigazione in 4G.

Ora, però, le cose stanno per cambiare e lo faranno anche in brevissimo tempo. Ebbene sì, avete capito benissimo, offrirà la connessione con tecnologia 5G. Attenzione, però, perché non tutti gli utenti ne potranno usufruire, ma soltanto alcuni di questi che hanno sottoscritto due tipologie di offerte. L’annuncio è arrivato pochissime ore fa.

E lo ha condiviso l’azienda stessa con un post molto originale che conteneva questa rivelazione molto, ma molto importante, in pratica “una news GGGGGrandiosa!“. Ed è stata proprio quest’ultima parte del post a lasciar intendere che sarebbe arrivata la tecnologia 5G a far felici tutti gli utenti di questo provider telefonico che, ricordiamolo, non offre solo servizi di rete mobile.

Ebbene sì, ha anche un’offerta per la connessione in casa con router e ben 300 GB inclusi nell’offerta. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché dopo un periodo di sperimentazione in giro su tutto il territorio nazionale, ecco che, finalmente, tutti gli utenti Ho. Mobile potranno usufruire del 5G per la propria connessione.

La data stabilita per il rilascio definitivo è l’otto maggio 2024. Certo, lo abbiamo già accennato, ma è comunque utile ribadirlo, solo alcuni utenti potranno usufruirne, almeno all’inizio. Vediamo, allora quali saranno i costi e se saranno convenienti rispetto al competitor principale, Iliad. Inoltre, andremo a scoprire a quale rete si appoggerà.

Ho. Mobile, arriva il 5G: i suoi clienti possono festeggiare!

La prima cosa che sentiamo il bisogno di dirvi è che i clienti che vedranno abilitato il 5G da Ho. Mobile, almeno all’inizio, sono tutti coloro che hanno attivato la promozione Ho+. Questa prevede ben 300 GB di traffico internet oltre, ovviamente, gli ormai canonici minuti ed sms illimitati. Questa promozione ha un costo mensile di 10,99 euro.

Poi, ci sono gli utenti che hanno sottoscritto l’opzione Ho. Turbo aggiuntiva alle loro promozioni. In questo caso, pagano 1,49 euro in più al mese rispetto al canone mensile previsto dalla loro offerta. Per usufruire della navigazione in 5G, bisognerà aggiungere 0,99 euro al mese al costo della propria offerta. Nel caso di Ho+, in pratica si pagheranno 11,98 euro al mese.

Nel caso di Iliad, suo principale competitor, l’offerta 5G costa 9,99 euro al mese ed offre 180 GB di traffico internet. Potremmo dire che sia molto conveniente quella di Ho. Mobile, non credete? Infine, vi sveliamo su quale rete si appoggerà la compagnia per la tecnologia 5G. Ovviamente, non può che appoggiarsi alle rete Vodafone come sempre accaduto!