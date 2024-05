WhatsApp Events: la nuova funzione veloce e pratica per non lasciarti mai indietro su nulla | Così hai tutto sott’occhio

Come fare a stare lontani dalla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta se, giorno dopo giorno, arrivano sempre continui aggiornamenti?

Diciamoci la verità, è la domanda che si pongono tutti nel momento in cui qualcun altro va alla ricerca di altre piattaforme simile. Sia chiaro, sono tutte valide, non stiamo dicendo il contrario. ma chi ha provato WhatsApp e lo frequenta abitualmente ed assiduamente, farà fatica a tradire questa con altre seppur di valore simile.

Ed a dimostrarlo sono proprio i numeri. Sì, perché nel mondo sono quasi 3 i miliardi di utenti che hanno un account attivo in piattaforma ed in Italia quasi l’85% della popolazione totale ne possiede uno. Insomma, possiamo parlare di numeri da paura, non credete? Tornando al discorso degli aggiornamenti, soprattutto nell’ultimo periodo, ne sono arrivati tantissimi.

E tutti sono stati funzionali a quello che è l’obiettivo degli sviluppatori della piattaforma e della sua proprietà. Parliamo del miglioramento della esperienza di utilizzo degli utenti ed all’innalzamento dei livelli di tutela di privacy e sicurezze che, diciamocelo pure, sono già altissimi. Ora, è arrivata una novità che farà in modo che gli utenti non dimentichino nulla più.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ci troviamo di fronte ad una nuovissima funzionalità, veloce e facile da utilizzare, che, in realtà, era attesa da tantissimo tempo dagli utenti. Finalmente, è arrivata e la piattaforma di messaggistica di Meta diventa sempre più, col passare dei giorni, qualcosa di completo, un vero e proprio punto di riferimento per tutti.

Ecco la nuova funzionalità per tenere tutto sotto controllo su WhatsApp.

Sono arrivati gli Eventi. Ed all’inizio saranno prerogativa esclusiva delle Community. Attenzione, però, perché, a breve, anzi, a brevissimo, ne potranno usufruire anche tutti coloro i quali fanno parti dei tantissimi gruppi creati nel tempo. In pratica, gli utenti, potranno organizzare degli eventi in maniera semplice ed anche molto, ma molto veloce.

Gli utenti creeranno l’evento, inserendo l’oggetto, la data, l’orario e, ovviamente, anche il luogo in cui si svolgerà. Fatto ciò, non dovranno fare altro che condividerlo all’interno della Community o del gruppo che si vuole che partecipi all’evento. Tutti i partecipanti riceveranno una notifica al momento della creazione ed inoltre potranno trovarlo anche nelle info del gruppo o della Community di riferimento.

In questo modo, anche chi si è perso la notifica iniziale, o quella che arriva quando la data dell’evento si sta avvicinando, ma anche chi, distrattamente, non ricorda ora, data e luogo, potrà facilmente reperire le informazioni necessarie. Insomma, si tratta di un altro passo in avanti di questa piattaforma per il raggiungimento della sua piena perfezione.