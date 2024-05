La Batmobile esiste ed è in vendita: dal migliore designer italiano un pezzo unico per tutti quelli “stanchi” delle classiche supercar | Bellezza mozzafiato – [FOTO]

No, non stiamo parlando di un modellino, né di una costosa action figure: la Batmobile effettivamente esiste ed è acquistabile regolarmente. Scopriamo insieme come.

Non tutti sanno che c’è un apposito colosso che gestisce tutte le questioni dei diritti concernenti Batman & co. Chiamata, assai appropriatamente, Wayne Enterprise, gestisce tutti i diritti del personaggio di proprietà intellettuale di Warner Bros. Orfano dei genitori a seguito di una brutale rapina, Bruce Wayne è un supereroe che ha dedicato la sua vita a combattere il crimine, sfruttando a questo proposito il patrimonio di famiglia. Solo un umano, pertanto; le cui abilità derivano tutte da un impegno marziale ai limiti del fanatismo. In questo contesto Batman adopera una ricca varietà di dispositivi elettronici di vario tipo, tra cui il più famoso è la Batmobile, un’auto creata onde combattere il crimine.

In questo contesto ben noto Automobili Pininfarina ha stretto un accordo con Wayne Enterprises onde mettere in vendita un modello utilizzabile – naturalmente per usi civili! – della Batmobile. Ricordiamo che Automobili Pininfarina è nota per le proprie Supercar con motore elettrico. La produzione sarà di lusso, diciamo pure di élite: ne verranno prodotte solo quattro.

Automobili Pininfarina è un marchio relativamente recente che ha iniziato a essere conosciuto dal 2018. È nota per la produzione di auto decisamente elitarie e sofisticate. Tra queste merita menzionare la Battista Hyper GT con (quasi) duemila cavalli di potenza. Una macchina dal design estremamente elegante.

Come sarà la futura Batmobile, la descrizione e il prezzo

Automobili Pininfarina ama produrre varianti delle proprie hypercar elettriche; ad esempio la velocissima Battista Reversario e la particolarissima B95 Barchetta. Anche la Batmobile sarà una variante di questi modelli, specificatamente della Battista Hyper GT.

Scendendo nel dettaglio i quattro modelli avranno quattro motori elettrici da 1900 cavalli di potenza. Onde riflettere l’ aspetto da Batmobile, la Battista avrà numerose parti in fibra di carbonio. I prezzi finora circolati nel settore si aggirano da 3 milioni 900mila a 4milioni 900mila. Senza considerare l’estrema rarità dei pezzi. Insomma un acquisto non alla portata di tutti.

Sotto il profilo dell’aspetto estetico le Batmobili saranno disponibili nella versione Dark Knight e Gotham. La prima con una colorazione quasi militare: Alcantara nero e oro sempre scuro, autenticamente ‘dark’. La versione invece Gotham, più nello stile dei film di Tim Burton, con numerosi dettagli in acciaio e sontuosi interni di pelle lavorata.