Chrome espone milioni di utenti ad un pericolo bestiale: occhio con gli aggiornamenti, uno di questi è un virus letale | Distruggerà lo smartphone e vi ruberà tutto

Brutte, anzi, bruttissime notizie per tutti quegli utenti che sono soliti utilizzare Google Chrome come loro browser di fiducia.

Sì, perché c’é un pericolo altissimi per questi ultimi. Si tratta di un malware pericolosissimo che è in grado di prendere il comando del device che viene infettato e si rischia di perdere tutto, ma proprio tutto, compresi i propri soldi sul conto corrente. Purtroppo, sembra che questa sia una costante che caratterizza la vita dell’ecosistema Google.

Come ben ricorderete, infatti, di problemi del genere, specialmente nell’ultimo anno, ne sono arrivati tantissimi. In particola modo, ad essere presi di mira sono stati gli utenti Android. Come non menzionare le problematiche relative alle tantissime applicazioni contenute all’interno del Play Store Google. Erano quasi 100.

E tutte contenevano dei malware in grado di bypassare tutti i sistemi di controllo e di sicurezza ed infettare i dispositivi sui quali le applicazioni venivano installate. Certo è che, però, Google è riuscita a debellare questo fenomeno tutte le volte che si è ripresentato. Ma, purtroppo, sono state tante anche le vulnerabilità di sistema che sono state sfruttate dai criminali.

Ed ora, eccoci arrivati a quella che è la notizia del giorno, o meglio dell’ultimissima settimana. Il protagonista assoluto è un malware che si nasconde dietro la figura familiare, rassicurante di Google Chrome. Ed ancora una volta, gli utenti presi di mira, quelli che ne pagano le spese sono quelli fedeli ad Android. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco Brokewell: una vecchia conoscenza, rinnovata e potenziata dagli hacker!

Si tratta di un vero e proprio trojan bancario che, una volta infettato lo smartphone, ne prende il pieno possesso e controllo. Ovviamente, l’intento dei criminali informatici è quello di rubare quante più informazioni e quanti più dati possibili dagli utenti. In particolar modo, ovviamente, come avete già avuto modo di comprendere, fanno gola i dati bancari.

Pensate che riesce a recepire tutte le digitazioni sullo schermo e prende possesso, finanche, del microfono dello smartphone infetto. In pratica, riesce a rubare qualsiasi cosa venga detta o digitata dalle povere vittime inconsapevoli. E tutto parte da un aggiornamento di Google Chrome. Ebbene sì, avete capito proprio bene.

Il problema principale, però, che si tratta di un aggiornamento fasullo, spacciato per ufficiale da alcune pagine web. Gli utenti, in pratica, spinti dall’annuncio, cliccano e vengono indirizzati alla pagina di download che, ovviamente, non è quella ufficiale. Purtroppo, però, questo aggiornamento riesce ad eludere tutti i criteri di sicurezza messi su dal colosso di Mountain View, anche quelli più recenti a partire da Android 13.