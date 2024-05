LIDL che furbata: di addio a tutti quei problemi domestici che comportavano interventi costosissimi | Ora risolvi te con questo attrezzo

All’interno del volantino messo su da Lidl in quest’ultimo periodo non potevano certo mancare le attrezzature per il fai da te.

Ed infatti, l’evento promozionale attuale ne contempla davvero diversi. In particolar modo, questa volta, sempre concentrandosi su prodotti, utensili e dispositivi a marchio ParkSide, Lidl ha voluto focalizzare la propria attenzione sul fai da te durante il giardinaggio. E, parlando di quest’ultimo, non intendiamo solo piante, fiori e semi.

Sì, perché quando si pratica il giardinaggio, che sia in terrazzo, sul balcone, nel cortile o in un pezzo di terra antistante la propria abitazione, c’é bisogno di attrezzature utili alla causa. Ovviamente, quando si parla di terrazzo, ci vengono in mente anche alcuni problemi che lo riguardano, in particolar modo, quando ci sono dei tubi che si otturano.

Ebbene sì, può capitare spesso che della terra, del fogliame possa andare ad ostruire il regolare passaggio libero dell’acqua all’interno dei tubi. Si tratta, però, di una situazione spiacevole che può accadere anche all’interno delle abitazioni, così come anche nei giardini ben curati, ricchi di piante, fiori ed abbellimenti vari.

Per fortuna, però, Lidl, tra i tanti dispositivi ed utensili che propone in vendita in promozione, ha messo a disposizione dei suoi clienti anche un’attrezzatura che risulta essere fondamentale per sturare questi tubi. Le sue qualità non si discutono assolutamente ed il prezzo risulta essere il più basso in assoluto per queta tipologia di dispositivi.

Lidl: ecco la Sonda sturatubi per idropulitrice!

Come abbiamo avuto modo già di accennare all’interno delle righe precedenti, si tratta, anche in questo caso, di un prodotto a marchio Parkside. In quest’ultimo periodo ne abbiamo visti davvero tantissimi, ma questo vale la pena che sia attenzionato. Grazie ad esso, infatti, non si avrà più la necessità di dover ricorrere ad interventi di tecnici esperti che risultano essere anche molto, ma molto costosi.

Come fa capire già il suo nome, questo dispositivo si aggancia, per giunta in maniera molto, ma molto semplice, alla idropulitrice che pure si trova in offerta in questo volantino a soli 54,99 euro. Questa sonda ha sia la testa che l’ugello in ottone e, poi, si tratta di un tubo antipiegatura. All’interno della confezione c’é anche un adattatore nel caso in cui si possegga già una idropulitrice, ma non dello stesso marchio.

Ha un cavo lungo ben 15 metri che consente di allontanarsi ad una buona distanza dalla idropulitrice. La pressione massima è 180 bar, mentre la temperatura massima di alimentazione è 60° centigradi. Il suo costo – lo abbiamo già detto prima – è davvero molto basso: potrete, infatti, farla vostra, a soli 24,99 euro. Ma bisogna fare presto perché questa promozione scade domenica 5 maggio!