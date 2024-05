Blocco schermi IPhone: come funziona e come cambiarlo

Come personalizzare e cambiare il blocco schermi dell’iPhone per adattarlo ai tuoi gusti: la procedura da seguire passo dopo passo.

La schermata di blocco di iPhone è il primo elemento che vedi quando accendi il tuo dispositivo. È anche un ottimo modo per mostrare la tua personalità e il tuo stile unico.

E, fortunatamente, gli iPhone offrono una vasta gamma di opzioni per personalizzare la tua esperienza, inclusa la schermata di blocco, permettendoti di scegliere uno sfondo, aggiungere widget e modificare il font e il colore dell’ora.

Imparare a personalizzare il blocco schermi dell’iPhone è facile e veloce: ecco quindi come fare in pochi e semplici passi.

Blocco schermi dell’iPhone: come funziona

La schermata di blocco di un iPhone non è solo una barriera tra il tuo dispositivo e gli occhi indiscreti degli altri, ma è anche una tela vuota pronta per essere personalizzata. Puoi scegliere uno sfondo che ti piace, mostrare le tue foto preferite e modificare il font dell’ora per creare un’esperienza unica.

Inoltre, personalizzare la schermata di blocco è molto semplice e può essere fatto direttamente dal tuo iPhone: tieni premuta la schermata di blocco e seleziona “Personalizza” per accedere a tutte le opzioni disponibili. Puoi aggiungere nuove schermate di blocco o modificare quelle esistenti in base alle tue preferenze.

Blocco schermi dell’iPhone: come cambiarlo

Una delle prime cose che puoi fare è scegliere uno sfondo per la tua schermata di blocco. Puoi selezionare uno dalla galleria degli sfondi o utilizzare una delle tue foto personali. Inoltre, puoi modificare il font, il colore e lo stile dell’orario per renderlo più adatto al tuo stile. Per cambiare la schermata di blocco iPhone, tieni premuta la schermata di blocco finché non compaiono “Personalizza” e il pulsante “Aggiungi nuova” nella parte inferiore dello schermo.

Tocca il pulsante “Aggiungi nuova” per creare una nuova schermata di blocco oppure, per modificarne una, scorri verso quella che vuoi modificare, tocca “Personalizza”, quindi tocca “Schermata di blocco”. Scegli uno sfondo tra quelli disponibili nella galleria degli sfondi o utilizza una tua foto. Inoltre, puoi toccare l’ora per modificarne il font, il colore e lo stile, e aggiungere widget per visualizzare informazioni come il meteo, gli eventi del calendario o le notizie.