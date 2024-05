LIDL bambini: solo questa settimana una speciale promozione dedicata ai più piccini | Giochi di qualità e vestiario estivo ad un prezzo shock

Se avete dei figli o dei nipotini e state pensando di fare loro un regalo, vi diciamo subito che uno dei negozi della catena Lidl è il posto giusto!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere, infatti che, all’interno del suo volantino denominato “Super Offerte”, potrete trovare tutto ciò di cui avrete bisogno, dai vestiti ai giochi, senza dover impazzire alla ricerca di negozi in giro per la vostra città. Troverete tutto all’interno dei suoi scaffali e riuscirete ad acquistare dei regali di qualità a dei prezzi imbattibili.

Certo è che, ovviamente, come spesso accade, si tratta di uno speciale contenuto all’interno del volantino che prevede offerte su generi alimentari, prodotti per il fai da te ed il giardinaggio. Insomma, come sempre c’é tutto al suo interno. Quello che non manca, poi, è, ovviamente, la qualità. Si deve, però, dire addio a prezzi alti.

Ebbene sì, perché la qualità da Lidl di paga davvero pochissimo. Lo abbiamo visto in quest’ultimo periodo, quando abbiamo parlato di ciò che veniva proposto in promozione tra gli scaffali dei supermercati della catena di distribuzione tedesca. Ma bando alle ciance, vediamo, insieme, cosa si potrà trovare in promozione.

Giochi ed indumenti per bambini: qualità alta e prezzi bassi!

Partiamo, subito dagli indumenti. Troverete delle T-Shirt Per Bambini a marchio Lupilu. Ogni due pezzi li pagherete solo 4,99 euro e ci sono taglie che vanno dai 2 ai 10 anni. Ovviamente, non possono mancare nemmeno gli Shorts Per Bambini. Anche in questo caso, la promozione in questione prevede la vendita di ben 2 Pezzi a 5,99 euro con uno sconto del 25%.

Passiamo, adesso ai giochi che sono tantissimi. E partiamo dal Gioco Ad Incastro In Legno Playtive, ottimo per bambini dai due anni in su. E’ proposto in vendita, con 3 anni di garanzia a 9,99 euro. Per bambini ancora più piccoli c’é il Gioco Educativo “Peppa Pig, Cocomelon” della Lisciani, sempre a 9,99 euro. Inoltre, segnaliamo il Tablet Didattico In Legno Playtive a 14,99 euro.

Passiamo, ora, all’età dai tre/cinque anni in su. Vi proponiamo il Gioco Didattico In Legno “Memo, Calcolo, Lettere, Orologio O Tangram” Playtive. C’é sempre garanzia di 3 anni ed il costo, per ciascuna scatola gioco, è di 5,99 euro. Per gli amanti dei mezzi di trasporto, proponiamo l’offerta sui Trenini in legno Playtive. Il loro costo è di 6,99 euro. C’é qualcosa anche per i cuochi provetti.

Troverete, infatti, i Set Alimenti Giocattolo Playtive a 8,99 euro alla confezione. Per finire la nostra mini guida, ecco il Veterinario E Clinica 2 In 1 In Legno Playtive. C’é la zona di cura con seggiolino per bambini, il lavello con doccetta, il lettino con le sbarre, un armadietto per i medicinali, il lettino per le visite, la siringa, il termometro e tantissimo altro. Il tutto a soli 44,00. Bisognerà sbrigarsi perché scade domenica 5 maggio.