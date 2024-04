WhatsApp generator: ecco la nuova AI integrata nella messaggistica che potrà creare un qualcosa di mai visto primo | Addio ad App terze, con lei fai tutto

E se vi dicessimo che quello che sta arrivando su WhatsApp è qualcosa di mai visto prima? Ci credereste? Beh, è proprio così.

E’ vero anche che la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo con i suoi tre miliardi di utenti è sempre pronta a stupire. ma una cosa del genere non era pensabile fino a pochissimo tempo fa. Dovete sapere, infatti, che Meta, l’azienda proprietaria ha voluto fare un regalo immenso ai suoi utenti. Si tratta di qualcosa che migliorerà tantissimo la loro esperienza di utilizzo.

E, come ben sapete, i suoi sviluppatori sono sempre al loro in questo senso, oltre che mettere insieme tantissime nuove funzionalità che vanno ad innalzare quelli che sono i livelli, già alti, di tutela della privacy dei fruitori abituali della piattaforma e, ovviamente, di conseguenza, anche dei loro dati. Ora, però, qualcosa di totalmente diverso è nell’aria.

E la protagonista principale di questa novità è, senza ombra di dubbio, l’Intelligenza Artificiale. Grazie ad essa, infatti, tutti potranno fare qualcosa che, fino ad ora, era prerogativa di altre applicazioni o altri software. In pratica, gli utenti, per fare ciò avevano bisogno di utilizzare i tool che offrivano questi servizi e, poi, portare ciò che avevano ottenuto in piattaforma!

Da adesso in poi non sarà più così. Si farà tutto all’interno della piattaforma di messaggistica di Meta, in maniera molto semplice, veloce e, soprattutto, senza essere obbligati ad effettuare quei fastidiosissimi salti da una applicazione all’altra. Sarà la gioia di tutti, fidatevi. Una volta conosciuta, non vedrete l’ora di poterla utilizzare.

Grazie all’IA di Meta, si potrà fare tutto direttamente su WhatsApp ed i risultati saranno strabilianti.

E l’azienda di Menlo Park, in California, lo ha appena annunciato: arriverà una nuova funzionalità di Intelligenza Artificiale che sarà in grado di generare delle immagini fantastiche, iper realistiche e, soprattutto, rispondenti alle istruzioni ricevute tramite testo dagli utenti WhatsApp che la utilizzano giorno dopo giorno.

Ed il funzionamento sarà molto, ma molto simile a quello che è già ampiamente conosciuto degli altri tool che offrono gli stessi servigi. Si dovrà procedere alla richiesta di generazione di una immagine di qualsiasi tipologia, anche la più stravagante ed il gioco è fatto. Basterà attendere soltanto pochissimi secondi affinché tutto appaia sotto i propri occhi.

Lo schermo si riempirà dell’immagine generata e la si potrà mandare a chiunque. Non si dovrà, quindi, più richiederlo agli altri tool, scaricare l’immagine generata e, poi, caricarla in chat. Al momento, però, la funzionalità non è ancora arrivata nel nostro paese. Possono utilizzarla solo gli utenti che vivono negli Stati Uniti d’America e soltanto chi ha aderito al programma Beta.