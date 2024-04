Auto elettriche: arriva in dotazione allo Stato un congegno che le paralizza in un attimo | Non potrete fare nulla, se voglio vi rendono impotenti con un click

Un nuovo dispositivo è in arrivo dall’Inghilterra, con uno scopo ben preciso: bloccare le auto elettriche, immobilizzarle. Per ragioni di sicurezza.

Nella verde Inghilterra, secondo diverse indiscrezioni e reportage giornalistici, l’esercito inglese sta testando una nuova arma a radiofrequenza. Definita ‘ad alta intensità’, dovrebbe essere in grado di disabilitare l’infrastruttura elettrica delle forze avversarie. Neutralizzandole pertanto senza colpo ferire, un’arma definibile ‘senza sangue’. È chiaro che, seppure con un sistema alimentato tutt’oggi a carburante (es. Caldaie, motori a scoppio, ecc ecc), disabilitare l’ infrastruttura elettronica significa rendere fuori uso il nemico.

La tecnologia è stata sviluppata presso i laboratori top secret di Porton down, all’interno del progetto Ealing. Tecnologia di alto livello e militare: non sorprende affatto sia classificata. Tecnicamente quanto produce sono piccoli, improvvisi e pericolosissimi blackout rivolti verso specifici bersagli, specifiche infrastrutture.

Matt Cork, considerato uno degli esperti mondiali di armi a energia diretta, ha comunicato che la scelta rientra all’interno del nuovo cambio di marcia operato dal governo britannico, secondo cui si vorrebbe passare a sviluppare metodi non letali, utili a contenere le folle.

Prototipi senza utilità pratica? Non proprio, perché si progetta di metterli in funzione già entro l’estate 2024. Pienamente operativi per i teatri di guerra. Chissà che non ri compaiano negli scenari odierni del conflitto: dall’Ucraina, a Gaza. Dopotutto non sarebbe la prima volta che gli ucraini vengono approvvigionati con armi inglesi.

Come funziona il ‘raggio’ inventato dagli inglesi

Naturalmente la notizia è circolata ampiamente sui media di motori & auto per una semplice ragione; si tratta dell’arma perfetta per immobilizzare un’auto elettrica. Certo le componenti elettroniche oggigiorno sono presenti un po’ ovunque, anche nelle auto ‘tradizionali’, col motore a scoppio. Però certamente la notizia colpisce specie perché immobilizzerebbe completamente le auto elettriche.

L’arma in questione è costruita in maniera tale da emettere un impulso elettromagnetico capace di ‘sommergere’ i circuiti elettronici, causando lo spegnimento immediato dei dispositivi in questione. In generale, è stato spiegato, tutto ciò che funziona con elettricità in questo contesto può essere neutralizzato. Matt Cork lo paragona al colpire con un oggetto contundente un delicato aggeggio elettronico, a fracassarlo senza violenza, ma con eguale risultato.

Presto si potranno vedere degli esempi concreti di quest’arma a bordo dei veicoli di supporto del settimo Gruppo di Difesa Aerea dell’esercito britannico. Utili per gli scenari urbani e nel controllo delle folle; anche gli smartphone verrebbero infatti disabilitati, seguendo questo ragionamento, quanto finora comunicato.