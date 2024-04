Arriva l’idrogeno in casa: ecco le prime soluzioni per fornelli da cucina che non inquinano, non sono pericolosi e fanno risparmiare un sacco di soldi | Come sceglierli

La componente energetica, in quest’ultimo periodo, ha visto aumentare a dismisura i suoi costi e ciò si fa sentire all’interno delle fatturazioni bimestrali.

In particolar modo è il gas a far registrare gli aumenti maggiori, dato che sono previsti rincari ulteriori entro l’ultimo trimestre di quest’anno. Insomma, parliamoci chiaro, cucinare e riscaldare casa è diventato dispendioso, quasi un lusso che in pochi possono ancora permettersi. E, poi, vogliamo parlare dell’impatto ambientale? Bisognerebbe trovare qualcosa che non sia inquinante come la produzione di gas.

In più, c’è da dire che ci si ritrova di fronte ad impianti potenzialmente pericolosi se non manutenuti in maniera costante e regolare. Quello che ci vorrebbe è un’altra tipologia di impianti che utilizzano altro materiale segnatamente per i fornelli delle abitazioni, ad esempio. E c’é da dire che una svolta in questo campo c’é stata. Sì, perché son venute fuori le primissime soluzioni alternative.

E c’é da dire che non risultano essere pericolosi per l’incolumità delle famiglie che vivono nelle abitazioni in cui sono installate, non sono inquinanti, quindi l’impatto ambientale è praticamente nullo e, poi, c’é un altro aspetto fondamentale da tenere bene a mente. Si tratta di dispositivi super economici che fanno abbassare di molto le bollette.

E quest’ultimo aspetto non è affatto marginale per le motivazioni elencate qualche riga più sopra. La nuova soluzione per i fornelli fa parte di un progetto molto più ampio che mette al centro il nuovo materiale da utilizzare non solo per le cucine, ma anche per i riscaldamenti. Insomma, siamo sicuri che si rivelerà una vera e propria manna dal cielo.

H100 Fife: un enorme progetto eco friendly che strizza l’occhio alle tasche degli utenti.

Il protagonista principale di questo progetto è l’idrogeno verde che viene prodotto da impianti di energia eolica. E’ già a bassissimo impatto ambientale dall’inizio. Quindi, in cucina arriverà qualcosa che non produrrà anidride carbonica. Ovviamente, l’idrogeno verrà miscelato all’ossigeno, ma questo sarà in quantità minime rispetto agli usi industriali.

C’é solo un piccolo problema relativo a questi nuovi fornelli. La fiamma che si genererà non avrà alcun colore. Sarà praticamente invisibile, quindi, per evitare problemi, i pomelli che ne regolano il flusso, si illumineranno quando sono attivi. Questo nuovo progetto è stato presentato all’evento EuroCucina 2024 da Bosch e partirà dalla Scozia.

Saranno oltre 300 famiglie a beneficiare di questa nuova fonte di energia per le loro cucine. In particolar modo, saranno gli abitanti di due città dell’Este di questa nazione a provare per primi questa nuova tecnologia. Le città in questione sono Denbeath e Buckhaven. Nonostante sia pronta all’utilizzo, questa tipologia di fornelli continuerà ad essere oggetto di ricerche per far sì che si possa proporre anche in altri paesi in Europa e nel mondo.