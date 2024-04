Casa ed estate: ecco la nuova soluzione che si applica alle finestre senza bisogno di interventi di muratura o altro | Subito un ambiente più fresco di 7° Celsius

Le temperature calde di questo primo mese di primavera, ci hanno ricondotto subito alla prossima stagione estiva ed a pensare al caldo che farà.

Ebbene sì, perché è vero che l’estate è la stagione che più piace di tutto l’anno. E’ anche vero che è quella deputata al relax con le vacanze al mare o in montagna dopo un intero anno passato a lavorare duramente e ad accumulare stress. Ma non è tutto ora quel che luccica. Sì, perché l’estate porta in dote con sé anche alcuni problemini.

Uno di questi è, senza ombra di dubbio, il risveglio di tutti quegli insetti, fastidiosi ed alcuni anche molto pericolosi, che entrano in casa e pungono chiunque trovino dinanzi. Per questo, però, ci sono dei rimedi, anche naturali, che si rivelano super efficaci ed efficienti. Addirittura ce ne sono alcuni che evitano proprio l’invasione.

Non riusciranno nemmeno più ad entrare in casa. Ma passiamo al secondo problema. Ed ovviamente, questo non poteva che essere il caldo, o meglio le temperature troppo elevate che stanno caratterizzando le ultimissime estati. Non c’é più quello che è conosciuto come l’Anticiclone delle Azzorre, ma si viene invasi dall’Anticiclone Africano.

Ed ecco che le temperature schizzano in alto e sono molti a non sopportarle. Neanche in casa si sta bene e si procede all’accensione dei condizionatori. Questi, però, sono molto energivori ed hanno come conseguenza delle bollette energetica da capogiro. C’é, però, un metodo innovativo, messo a punto da un team di ricercatori che darà enormi soddisfazioni.

Ecco il rivestimento per finestre che farà letteralmente crollare la temperatura in casa.

E questa fantastica notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America, più precisamente dallo Stato dell’Indiana. I ricercatori della locale Università di Notre Dame de Lac, infatti, dopo un lungo periodo di studio, hanno messo a punto un sistema fantastico da apporre alle finestre ed ai balconi che farà crollare le temperature, pur non facendo perdere luce alle abitazioni.

In pratica scherma i raggi UV e gli infrarossi. Dovete sapere che, dopo numerosi calcoli quantistici si è arrivati ad una conclusione. In pratica, tramite complessi calcoli con algoritmi hanno trovato la giusta composizione e la giusta stratificazione dei vari materiali che compongono questi rivestimenti fantascientifici. Ma come sono fatti questi rivestimenti?

Beh, innanzitutto, c’é uno strato di vetro, ma molto sottili sul quale poggiano degli strati di allumina e di silice ed uno strato di polimero di silicio. Ed è proprio quest’ultimo che riesce a far sì che la temperatura resti molto bassa rispetto all’esterno. Come abbiamo già avuto modo di accennare, questi rivestimenti riescono ad abbassare la temperatura in casa di 7° centigradi. In questo modo, si potrà dire definitivamente addio ai condizionatori in casa, con un risparmio energetico enorme.