Detersivi naturali: guida passo-passo per crearne di fantastici per la pulizia profonda dai bagni al salotto senza intossicarti | Splendenti e profumati per giorni

Come pulire il ‘bagno’ coi rimedi naturali? Vediamo insieme alcune (semplici) procedure.

E’ difficile immaginare un luogo dove la pulizia non sia altrettanto importante dei servizi sanitari. Quanto il cittadino ama definire, con eufemismo, il ‘bagno’. Dal water, ai rubinetti per l’acqua, alla doccia, alla vasca si tratta di una delle aree dove più proliferano infezioni e batteri, infiltrazioni d’acqua e insidiose afflizioni. Mantenere la pulizia della propria toilette è dunque importante, anzi; fondamentale.

Sarebbe allora facile recarsi nel negozio e comperare una vasta gamma di prodotti che promettono di aggredire con tutte le novità possibili e immaginabili della chimica lo sporco incrostato. Si tratta spesso di elementi però potenzialmente dannosi per la salute; acidi, detersivi e in generale aromi ben poco ‘naturali’, capaci di inquinare le falde acquifere e difficili da smaltire dopo che hanno contaminato aree naturali.

Meglio allora utilizzare i vecchi rimedi di una volta; quel genere di soluzioni che, disprezzate dalla modernità, si rivelano tutt’oggi utili e piuttosto efficaci. Rimedi che, nonostante i decenni, rimangono attuali. Con l’utile valore aggiunto d’essere economici.

La prima soluzione consiste nell’utilizzare bicarbonato di sodio e aceto di vino bianco; 500 grammi del primo e 500 millilitri del secondo sono – di solito – alquanto efficaci per ripulire una superficie. In alternativa è possibile utilizzare limone e acqua ossigenata, di nuovo miscelando 100 millilitri di acqua ossigenata, succo di un limone spremuto e 500 millilitri d’acqua.

Le soluzioni per pulire la toilette di casa in maniera efficace e ambientale

In alternativa, oltre alle tre soluzioni in analisi, è possibile utilizzare gli oli essenziali: ottimi per profumare il bagno, a patto di averlo prima pulito accuratamente. In particolare si consiglia di solito la lavanda o, se si preferisce qualcosa di più pungente, il Limone. In ogni caso i prodotti naturali, reperibili in un qualsiasi supermarket, non mancano.

Per quanto concerne le aree ‘sensibili’ del bagno, come lo specchio e il water, occorre procedere con determinate soluzioni. Innanzitutto per lo specchio si consiglia di utilizzare a pena di danneggiare la superficie, l’apposito panno in microfibra asciutto, inumidito con una miscela di acqua e aceto.

Invece per pulire il water si consiglia di inserirvi una tazza di bicarbonato di sodio, da lasciare ‘ad agire’ per una mezz’ora. Successivamente si dovrebbe versare una tazza di aceto di vino bianco per un’altra mezz’ora e infine procedere con un generoso secchio di acqua calda. Anche il calcare più fastidioso dovrebbe allora scomparire.