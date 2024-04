WhatsApp, ecco la funzione che lo sconvolgerà del tutto: non tutti lo continueranno ad usare, sarà amore o odio | Prevista fuga di utenti

Lo sappiamo che potrebbe risultare difficile credere al fatto che molti utenti potrebbero abbandonare WhatsApp dopo l’arrivo di una nuova funzione.

Sì, perché, nel tempo, gli sviluppatori di questa piattaforma hanno abituato alla implementazione di funzionalità mai viste prima e tutte ampiamente apprezzate dagli utenti. E, come non ricordare il fatto che, in molti casi, hanno anche esaudito i desideri di coloro che, abitualmente, sono soliti frequentare la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Pensiamo alle tantissime novità arrivate soltanto in quest’ultimo periodo. Potremmo parlare all’infinito, menzionando la scelta della colorazione, ma anche, ad esempio, la possibilità di condividere il proprio schermo durante una videochiamata in modo da mostrare immagini, documenti anche e soprattutto ai propri colleghi di lavoro.

E, poi, come non far riaffiorare alla mente che l’azienda ed i suoi sviluppatori sono sempre attenti a quella che è la tutela della privacy dei loro utenti e dei dati scambiati tra di loro. Oltre alla crittografia end to end che consente di tenere nascoste a soggetti terzi tutte le conversazioni, sono arrivate anche due novità: Chat Lock e Codici Segreti.

Queste consentono di tenere praticamente nascoste alla vista dei curiosi, tutte quelle chat più intime, in cui ci si scambia pensieri, immagini, video che si voglio tenere segreti. Ora, però, il nuovo aggiornamento sarà in grado di sconvolgere totalmente tutto. E già sono tanti gli utenti che hanno storto il naso al solo pensiero del suo arrivo.

Cambia tutto per gli Stati di WhatsApp e molti sono già furibondi!

Oltre ad essere preoccupati, amareggiati per quanto è in arrivo, questi utenti si stanno già guardando intorno per comprendere al meglio quale sia la piattaforma di messaggistica migliore con la quale andare a sostituire WhatsApp. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed al momento si parla di qualcosa in arrivo solo per la versione iOS.

Ad essere attenzionati, da questo aggiornamento, sono gli Stati condivisi su WhatsApp. Sì, perché c’é in vista un’integrazione che non fa piacere a molti. In pratica, quando gli utenti iOS andranno a condividere il proprio Stato su WhatsApp, questo potrà essere condiviso anche su Instagram. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Non sappiamo bene il motivo per cui gli utenti non hanno piacere che possa accadere qualcosa del genere anche in virtù del fatto che sarà una funzionalità opzionale, non attiva di default. Certo è che, però, bisognerà attendere ancora un po’ per poterla utilizzare dato che non è ancora in fase di test, ma si trova ancora in fase di sviluppo.