LIDL sorprendente: ecco la super-friggitrice ad aria che sfama una famiglia intera con una sola cottura | È XXL ed ha le funzioni ristorante

No, Lidl non vuole assolutamente fermarsi e continua a metter su delle offerte fantastiche per i tantissimi utenti in tutta Italia.

Dopo le offerte relative alla moda per uomo, donna e bambini ed il successo avuto dai suoi attrezzi per il fai da te e per il giardinaggio, ecco che ha messo su un’altra promozione, ma questa volta su un elettrodomestico. E non parliamo di quello che è il suo robot multifunzione, il suo “Bimby”, targato Silvercrest Kitchen Tools.

Questa volta a far bella mostra di sé all’interno del suo volantino è una friggitrice ad aria. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ma non si tratta di una friggitrice ad aria qualunque, bensì di una friggitrice grandissima, dalle misure over size. Ed anche il suo nome lo da bene ad intendere. Per capire meglio, vi diciamo che in un sol colpo, si potrà sfamare una famiglia molto numerosa.

Ovviamente, anche questo elettrodomestico è a marchio Silvercrest Kitchen Tools. E l’offerta in questione arriva in un momento in cui questi dispositivi stanno andando a ruba in sostituzione di quelli che sono i forni elettrici tradizionali. Ciò avviene perché i loro consumi sono molto, ma molto minori rispetto a questi ultimi.

Il prodotto in promozione che vogliamo presentarvi, potrete trovarlo sia online che all’interno dei vari negozi della catena che si trovano su tutto il territorio nazionale. Ed il suo costo è inferiore ai 100 euro. Si tratta, quindi, di un prodotto di ottima qualità ad un prezzo decisamente basso per gli standard soliti. Vediamolo insieme.

Lidl presenta la “Friggitrice Ad Aria Calda 9 In 1” di Silvercrest Kitchen Tools.

Ebbene sì, è 9 in 1 poiché un unico dispositivo è in grado di svolgere ben nove funzioni. Sì, ha nove programmi preimpostati dei quali godere dei servigi. Per rendervi meglio l’idea, dovete sapere che questa friggitrice ad aria può friggere, grigliare, arrostire, cuocere al forno, gratinare, tostare, riscaldare cuocere a fuoco lento ed essiccare.

Dite la verità: non si tratta di un dispositivo davvero fantastico? Il suo vano interno ha una capacità di ben 10 litri, mentre il cestello ha una portata di 1,9 litri. La sua potenza massima è di 1800 watt e può raggiungere temperature che vanno dai 40° centigradi a 200° centigradi. Dovete sapere, inoltre, che potrete impostare tutto, dai programmi alle temperature avvalendovi del display touch screen presente.

All’interno della confezione troverete 3 piastre per cottura al forno ed essiccazione (piastra a griglia), piastra continua, girarrosto, cestello rotante rotondo, set per kebab, manico di supporto e un ricettario con 20 ricette. Il suo costo? Soltanto 99 euro. Insomma, è qualcosa di stupendo; è una promozione assurda di cui bisognerebbe approfittare subito, senza pensarci su due volte. Questa offerta la troverete all’interno del volantino che parte lunedì 15 aprile, ma dovete sapere che avete solo 3 giorni per accaparrarvi il dispositivi. Sì, perché sarà disponibile all’acquisto soltanto nei giorni 18, 19 e 20 aprile!