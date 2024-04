Bicarbonato di Sodio: ecco il miglior alleato per tutte le esigenze di casa, dalle pulizie ai processi di rinnovamento e restauro | Qui 10 modi diversi per farci di tutto

Ci sono tantissimi prodotti che, giorno dopo giorno, vengono utilizzati sempre di più in tutte le abitazioni dalle famiglie italiane.

E, molto spesso, non si tratta più di prodotti chimici che, a lungo andare, finiscono con avere conseguenze nocive anche per la salute degli esseri umani. Parliamo di prodotti naturali che si rivelano super efficienti ed efficaci nell’economica domestica. Tra questi, non possiamo non menzionare, ad esempio, il limone o l’aceto di vino bianco.

Sono tutti prodotti che vengono utilizzati per la pulizia e l’igienizzazione in casa, coadiuvati, poi, anche dai vari oli essenziali che sono in vendita sul mercato. Oltre questi, però, ce n’é ancora un altro che è uno degli aiuti più validi in assoluto sotto questo aspetto. Parliamo del bicarbonato di sodio, prodotto immancabile in tutte le dispense delle case italiane.

Sono tantissimi gli utilizzi che se ne fa di questo prodotto e noi vogliamo portarne alla vostra attenzione ben dieci. Sì, avete capito benissimo. Vi aiuterà ogni giorno a tenere pulita la casa, gli ambienti, le suppellettili ed i mobili, ma anche vestiti e tanto, tanto altro ancora. Insomma, non riuscirete più a non utilizzarlo!

Ecco dieci modi per utilizzare al meglio il bicarbonato di sodio!

C’é chi utilizza questa sostanza quando mette in ammollo i legumi, in special modo i fagioli o i ceci, ma c’é anche chi trae giovamento dal mescolarlo con dell’acqua tiepida. Poi lo beve per avere sollievo durante la fase digestiva. Ma ciò di cui vogliamo parlarvi esula da tutto questo. Sì, perché, innanzitutto, dovete sapere che potrete utilizzarlo per eliminare le macchie dai piani utilizzati per preparare le pietanze. Basta un cucchiaio di acqua e tre di bicarbonato su una spugna ed il gioco è fatto.

Ma sapete che può eliminare anche i cattivi odori? Ebbene sì, basteranno 100 gr di bicarbonato nel frigorifero, ad esempio, e gli odori scompariranno magicamente in un baleno. Avete presente, poi, quelle bruttissime macchie sui fornelli dopo che avete cucinato? Ecco, se mettete il bicarbonato a pioggia su questi e poi spruzzate un po’ di acqua, dopo solo mezz’ora, avrete dei fornelli come nuovi!

Anche le stoviglie trarranno beneficio dall’utilizzo del bicarbonato associato al detersivo solito. Passiamo, ora, al bagno. Grazie a questo prodotto, il calcare non avrà vita facile! Ne bastano 100 gr versati insieme ad aceto di vino bianco nel wc e, dopo soli 10 minuti, grazie all’ausilio dello scovolino, il Wc tornerà praticamente come nuovo.

Passiamo agli indumenti ed alle scarpe. In particolar modo, ci focalizzeremo sui capi di vestiario bianchi. Basterà mettere in lavatrice, insieme al detersivo che utilizzate di solito mezzo bicchiere di bicarbonato. Per le scarpe, bisogna preparare un miscuglio denso di acqua e bicarbonato da spazzolare su tutte e due le scarpe. Basterà sciacquare tutto dopo dieci minuti. per gli odori, poi, basterà tenere la polvere tutta la notte al loro interno per poi eliminarla.

Tappeti, materassi e spugne: con il bicarbonato saranno nuovi!

Per i tappeti la procedura è molto semplice. Basta coprirli di bicarbonato e, dopo dieci minuti, passare l’aspirapolvere: addio a germi, batteri e polvere. Procedete allo stesso modo anche con i materassi. Mentre per le spugne, bisognerà prima preparare un miscuglio con 50 gr di bicarbonato e 500 ml di acqua calda. Immergetele e, dopo qualche ora, saranno pulite, disinfettate e, soprattutto, anche non maleodoranti!