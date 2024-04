Chiamate WhatsApp: sono gratuite ma consumano un sacco di batteria

Anche se sono gratis, le chiamate WhatsApp consumano molta batteria: ecco come ottimizzarne l’uso per preservare l’autonomia dello smartphone.

Le chiamate WhatsApp sono un’ottima alternativa alle chiamate telefoniche tradizionali, soprattutto per chi ha un piano tariffario con minuti limitati. Sono gratuite, di buona qualità e offrono la possibilità di effettuare videochiamate e chat di gruppo.

Ma quanto ne sappiamo realmente del loro impatto sulla nostra esperienza mobile? Oltre alla quantità di dati utilizzata, infatti, c’è un altro aspetto da considerare: le chiamate WhatsApp consumano molta batteria e possono mettere a dura prova l’autonomia del tuo dispositivo mobile.

Cerchiamo quindi di capire quanto le chiamate WhatsApp influenzano il consumo della batteria e come ottimizzarne l’uso per massimizzare l’autonomia del tuo smartphone.

Chiamate WhatsApp: quanta batteria consumano

La quantità di batteria consumata durante una chiamata WhatsApp dipende da diversi fattori, tra cui la durata della chiamata, la qualità della rete, il tipo di chiamata (vocale o video) e il modello di smartphone. In generale, le videochiamate consumano molta più batteria rispetto alle chiamate vocali.

Secondo un recente studio, una videochiamata WhatsApp singola consuma circa 200 MB di dati all’ora, mentre una videochat di gruppo consuma tra 1,8 e 2 GB di dati all’ora. Ciò significa che una videochiamata di gruppo di un’ora può consumare fino al 10% della batteria del tuo smartphone.

Come risparmiare batteria durante le chiamate WhatsApp

Fortunatamente, ci sono alcune strategie che possiamo adottare per mitigare l’impatto delle chiamate WhatsApp sul consumo della batteria. Se sei preoccupato per il consumo di batteria durante le chiamate WhatsApp, puoi:

Effettuare chiamate vocali invece di videochiamate – le chiamate vocali consumano molta meno batteria rispetto alle videochiamate .

invece di – le consumano molta meno batteria rispetto alle . Disattivare la videocamera durante le videochiamate – se non hai bisogno di vedere la persona con cui stai parlando, puoi disattivare la videocamera per ridurre il consumo di batteria .

– se non hai bisogno di vedere la persona con cui stai parlando, puoi disattivare la videocamera per ridurre il . Chiudere tutte le altre app in esecuzione in background – le app in esecuzione in background possono consumare batteria anche quando non le stai utilizzando.

Abbassare la luminosità dello schermo – la luminosità dello schermo è uno dei principali fattori che influenzano il consumo di batteria .

. Attivare la modalità risparmio energetico – la modalità risparmio energetico riduce il consumo di batteria disattivando alcune funzioni non essenziali.

Le chiamate WhatsApp sono un ottimo modo per rimanere in contatto con amici e familiari, ma è importante essere consapevoli del loro consumo di batteria: segui i nostri consigli e non preoccuparti più della carica del tuo smartphone!